Jak by měl postupovat naprostý začátečník? Rozhodně se vyplatí nepřepálit start. Každý by se měl ohlédnout za svou sportovní historií a stanovit si reálné cíle. Pokud je člověk dlouho neaktivní a k tomu má nějaká ta kila navíc, měl by se poradit s odborníkem nebo praktickým lékařem, který správně zhodnotí jeho výchozí pozici.

1. Pohyb každý den

„Nejsnazším a nejrychlejším způsobem, jak si zlepšit fyzičku, je rozhodně zařazení pravidelné fyzické aktivity do každodenního života. Zpočátku se může jednat o rychlou procházku v parku každý den po 30 minut, postupně můžeme zařazovat další aktivity, které nás baví. To je totiž zásadní. Pokud pohyb není zábava, nemůže nikomu v pravidelném režimu dlouho vydržet,“ říká Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness Fisaf.

2. Začněte rychlou chůzí

Pro zlepšení fyzičky je vhodné začít třeba rychlou chůzí nebo jízdou na kole či rotopedu. Perfektní je také plavání, bruslení a v zimě lyžování, nejlépe běžkování.

Na pomoc si můžete vzít i trekové hole.

FOTO: Profimedia.cz

Obrovský boom zažívá běhání, které na začátku můžete střídat s rychlou chůzí a až poté si zaběhat své první kilometry.

3. Silové cvičení buduje svaly, vytrvalostní snižuje tuky

Řada lidí řeší, při jaké fyzické aktivitě narostou svaly, a při které ztratí tuk.

„Obecně platí, že silové cvičení buduje svalovou hmotu, a vytrvalostní v tzv. aerobním pásmu – tedy takové, při kterém se nezadýcháme a jsme schopni stále normálně mluvit – pomáhá budovat vytrvalost a snižovat tukovou zásobu. Vše ale zcela zásadně souvisí s vhodným stravováním. Svaly nerostou ze vzduchu, ani tuky se nepálí jen tak,“ upozorňuje Havrdová.

4. Crossfit – nejlepší volba v poměru cena a kvalita

Účinnou, a přitom cenově nenáročnou variantu cvičení představuje trénink s vlastní váhou, který je skvělý jak na hubnutí, tak na fyzičku. Používá se při něm jen minimum nářadí, ale má široké možnosti využití.

Při crossfitu můžete cvičit i s obří pneumatikou.

FOTO: Profimedia.cz

„Dalším z důvodů, proč stoupá popularita crossfitu, je menší finanční náročnost. Oproti klasickému fitness se spoustou kardio strojů, jehož vybavení se pohybuje v řádu miliónů, se dá gym pro trénink s vlastní váhou, kde jsou ´jen´ konstrukce na shyby, kruhy, hrazdy, kettlebelly a další jednoduchá zařízení, pořídit i do sto tisíc korun českých. Proto se i klasická fitcentra tomuto trendu přizpůsobují a podle nových požadavků upravují svoji nabídku,“ konstatuje Karel Jarušek z České komory fitness.

5. Pes, dobrý přítel člověka

Pokud vám věk či nemoc nedovolí se sportu naplno věnovat, ale přesto se toužíte hýbat, pořiďte si psa. Ten potřebuje pohyb stejně jako vy, navíc vás k němu svým štěkotem i přinutí.

Začněte krátkými procházkami, postupně svůj oblíbený okruh zvětšujte. Uvidíte, že se vám po čase zlepší fyzička a možná si najdete mezi ostatními pejskaři i přátele.