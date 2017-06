Po celé republice rostou venkovní fitness místa jak houby po dešti. Konstrukce nacházející se většinou v parcích bývají obsypány krásnými muži s vyrýsovanými bicepsy a břišními svaly. Nicméně i mezi nimi už najdeme mnoho žen.

Pracují všechny svaly

„Já se street workoutu věnuji přes dva roky. Vypadá to náročně, ale cvičit může skutečně úplně každý. Začíná se od základů,“ řekla Novinkám trenérka Veronika Szabóová s tím, že výsledky jsou vidět poměrně rychle.

„Zpevní se tím jak veškeré problémové partie, jako je bříško, stehna, hýždě, tak i vršek, jako jsou ramena, tricepsy, bicepsy... vlastně všechno,“ směje se členka teamu Classic Workout Praha.

Základní prvky

Cvičení není nijak složité. Mezi základní cviky patří známé dřepy a kliky, které se dají dělat téměř všude. Konstrukce se pak využívá ke cvikům označovaným jako shyby a dipy. Shyb je přítah na hrazdě, kdy táhnete celou váhu svého těla nahoru. Brada by se měla dostat na úroveň hrazdy. Stejně jako u dipu je potřeba určitá tělesná síla.

„Dip je klik na bradlech. Je zaměřený na posílení paží. Nejvíce pracují tricepsy a prsní svaly. Pro ženy může být náročnější, protože nemají tyto svaly vycvičené. Začínáme s ním pomalu. Většinou s pomocí sparing partnera nebo expandéru neboli pomocné gumy,“ vysvětlila trenérka.

Muži jsou za ženy rádi

Proč se cvičení s vahou vlastního těla dostává mezi ženy pomalu? Většinou za to může stud. Přitom svalnatí cvičenci jsou přímo nadšení, když mohou dámě pomoci.

„Ženy by určitě měly cvičit street workout. Každý se tam najde, a navíc to dokonale formuje postavu. Doporučuji jim, aby se toho nebály. Když přijdou na hřiště a uvidí ty kluky, jak dělají stojky, nebát se toho. Rádi jim pomůžeme, poradíme. Je to zábavný sport,“ vyzývá k akci jediný certifikovaný street workoutový trenér David Rejl.

Větší motivace

Když už zjistíte, že vám shyby a dipy docela jdou, můžete svůj um předvést veřejně na soutěži.

„Vymysleli jsme si street workoutový seriál, první v České republice - Czech League Streetworkout. Probíhá v šesti městech, je pro každého a trvá půl roku. Holky na to zatím moc neslyší, což je škoda. Myslí si, že je to něco nadlidského,“ svěřil se zakladatel stránek streetworkout Libor Kalous, který doufá, že příští rok se do soutěží zapojí více žen než letos.