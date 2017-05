Možná najdete ve svém okolí ženu, která nikdy netrpěla bolestí hlavy, nejspíš ale půjde o vzácnou výjimku. Podle zjištění Centra pro kontrolu nemocí a prevence (CDC) se nejvíce s bolestmi hlavy potýkají ženy v produktivním věku, každá čtvrtá mladší 45 let se čas od času popere s občasnými bolestmi nebo slabšími migrénami. Výjimkou ale nejsou i případy, kdy se ženy potýkají s velmi silnými a chronickými bolestmi, jak potvrzují data Světové zdravotnické organizace (WHO).

Jakkoli jsou bolesti hlavy v lidském životě běžné, neznamená to, že se s nimi musíme naučit žít. Zvlášť pokud nás trápí jen občas, uvádí doktor Medhat F. Mikhael, ředitel společnosti Orange Coast Memorial Medical Center ve Fountain Valley v Kalifornii.

„Mnoho žen si myslí, že bolesti hlavy jsou něco, co musí jednoduše přetrpět, případně je léčí různými dostupnými léky proti bolesti. Jenže taková léčba není nejlepší, dokonce může být i velmi nebezpečná. Dlouhodobé užívání podobných léků může poškodit játra nebo ledviny,“ vysvětluje pro Women´s Health magazine.

Proto radí při častějších potížích navštívit lékaře, který v první řadě zjistí, proč vznikají. Mnohdy jsou totiž na vině faktory, které lze poměrně jednoduše ovlivnit a tím i potížím předejít.

Každá žena je jiná, přesto lékaři dokázali vysledovat několik podobných faktorů, které nejčastěji mohou za opakované bolesti hlavy.

Stres

Podle odborníků je v současné době největším a nejčastějším spouštěčem bolestí hlavy právě stres. Při stresových situacích tělo produkuje celou řadu hormonů, které ho dostávají do tzv. bojového režimu, svaly se napnou a dochází k bolestem hlavy. Jelikož je stres téměř každodenní součástí našich životů, nejlepší prevencí pro vlastní zdraví je naučit se ho kontrolovat.

Hormony

Měsíční výkyvy hormonů ovlivňují v ženském těle řadu věcí. Proto není žádným překvapením, že součástí premenstruačního syndromu jsou u mnohých i bolesti hlavy. Z lékařského hlediska jsou „menstruační” bolesti hlavy běžné. Pokud ale trvají déle než dva dny, je lepší se poradit s lékařem, tvrdí doktor Mikhael.

Krevní tlak

Pro mnohé lidi může být překvapením, že za jejich časté bolesti hlavy může vlastně hypertenze. Vysoký tlak v krvi zvyšuje i tlak uvnitř hlavy, což způsobuje chronickou bolest. Naštěstí se dá vysoký krevní tlak léčit, medikace pak spolu se změnou životního stylu může problém zcela vyřešit.

Zubní hygiena

Bolestivost zubů, ať už způsobená kazy nebo nějakou nemocí, případně bolest čelistí, to vše může být také příčinou bolestí hlavy. Jde o tzv. přenesenou bolest, která je velmi často spojena právě s problémy v ústní dutině. Pravidelná zubní hygiena a také návštěvy zubního lékaře mohou bolesti výrazně zmírnit.

Nespavost

Nedostatek spánku ničí vše. Může být příčinou zvyšujícího se obvodu pasu, způsobuje chutě na nezdravé potraviny, ničí paměť, může za vaši rozmrzelost. Chronická nespavost navíc může způsobovat i chronické bolesti hlavy.

„Neodpočinuté svaly mohou způsobovat napěťové bolesti, nedostatek spánku navíc může za produkci stresových hormonů, které vše zhoršují,“ říká Mikhael.

Kofein

Kofein je podle lékařů zákeřná věc. V malém množství může od bolestí hlavy ulevit, příliš mnoho kofeinu je ale naopak jejich spouštěčem. Pokud trpíte opakovanými bolestmi, radí odborník na nějaký čas kofein zcela omezit a porovnat, zda se potíže zmírní. Pokud se bez něj neobejdete, zkuste alespoň jeho příděl omezit na možné minimum.

Alkohol

Že za bolesti hlavy může i alkohol, jistě nepřekvapí nikoho, kdo má za sebou alespoň jednu kocovinu po probdělé noci. K tomu, aby se u vás bolest hlavy rozvinula, se ale nemusíte vždy opít do němoty. Na vině nebývá často ani tak množství, ale spíš to, co pijete. Levná vína a destiláty mohou v takovém případě napáchat nejvíce škody.

Jídlo

U každého člověka může být spouštěčem bolestí hlavy jiný druh jídla, v celkovém pohledu jsou ale nejčastějšími viníky průmyslově zpracované potraviny. Aby potíže způsobené nevhodnou stravou zmizely, radí odborníci do jídelníčku doplnit co nejvíce celozrnných produktů, ovoce, zeleniny, čerstvého masa a ryb.

Alergie

U lidí, kteří jsou citliví nebo dokonce alergičtí na určité druhy pachů či příchutí, mohou podobné reakce vyvolávat až bolesti hlavy. Poznání, na co jste citliví, a snaha vyhýbat se těmto věcem, je nejlepším lékem.

Práce

Bolesti hlavy spojené s vaší prací také nejsou žádnou výjimkou. A nejde jen o stres, který s ní bývá spojen, na vině může být i konkrétní druh práce, například sedavé zaměstnání. Pokud se to týká i vás, není lepší způsob, než se pravidelně od stolu či počítače zvednout a projít se, protáhnout unavené a zatuhlé svaly a nestresovat se.

Mobil



Ano i váš telefon může být příčinou. Věčným koukáním do něj a psaním esemesek se u vás totiž může rozvinout tzv. syndrom esemeskového krku (Text neck). Jde o situaci, kdy se člověk vlivem koukání do mobilu nepřirozeně naklání, což postihuje příslušné svaly v oblasti krku a hlavy.

Ale nejen samotná pozice, v jaké do přístroje koukáte, může za bolesti hlavy. Očím škodí i nepřirozený jas displeje mobilu. Zkuste proto omezit užívání svého oblíbeného přístroje, případně posléze řádně protáhněte krční svaly.