Už malým dětem se vštěpuje, že by měly sníst ideálně pět porcí ovoce a zeleniny denně. Nicméně dnes je tomu jinak. Někteří fitness poradci říkají, že by se lidé měli vyvarovat některých druhů ovoce proto, že obsahují mnoho cukru a glukózy. Ale kde je vlastně pravda?

Ne všechny cukry jsou si rovny

Doktorka Katherine Livingstoneová z Institute for Physical Activity and Nutrition ze státu Victoria říká, že by lidé rozhodně do svého jídelníčku, i toho redukčního, měli zařadit ovoce. Navíc udává, že je prokázané, že lidé, kteří jedí ovoce každý den, jsou daleko méně obézní než ti, kteří se mu vyhýbají.

„Ne všechny cukry jsou si rovny. Ty v ovoci, které obsahuje přírodní cukry, jsou spojovány s jiným typem obezity než například čokoládové nápoje, ve kterých jsou přidané cukry,“ vysvětluje lékařka.

Odporuje tak doporučením mnohých výživových poradců, kteří nabádají k tomu, aby se lidé ovoci spíše vyhýbali. Hlavní rozdíl podle Livingstoneové spočívá v tom, že veřejnost vlastně neví, v čem všem se přidaný cukr může skrývat.

Na to by se měli lidé toužící po změně jídelníčku především zaměřit. Přidané cukry škodí dietě daleko více než cukry přirozeně se vyskytující v ovoci, ačkoli to mnoho lidí neví. Často tak slepě následují rady, které si někdy přečtou nebo vyslechnou.

K snídani si pak dávají zdánlivě dietní, avšak ochucené cereálie, zatímco ovoci se vyhýbají. Tento mýtus je třeba zbořit a naučit veřejnost vnímat fakta a řídit se selským rozumem.

Důležitá je celková osvěta



„Některé celebrity pouštějí do světa svoje stravovací výstřelky a extrémy a řada lidí podléhá iluzi, že by se jimi měli také řídit, aby měli podobnou postavu. Některé hvězdy vynechávají ze stravy sacharidy a podobně. Ovšem je velmi důležité zaměřit se na celkovou osvětu tak, aby přijaté potraviny přispívaly k celkovému zdraví obecně, než aby se zaměřovaly na jejich výhody a živiny,“ domnívá se Livingstoneová.

Zároveň také upozorňuje, že si mnoho lidí neuvědomuje, že když chtějí zhubnout, měli by myslet také na své zdraví. K obojímu je přitom klíčem vyvážená, zdravá strava a její kvalita. Jedině tak si člověk udrží stabilní, vysněnou váhu, ukázkový krevní tlak a další.

Zdraví jako celek



„Rozhodně nemá smysl fixovat se na jednotlivé složky potravy, ale na jídelníček jako celek. I proto mnoho lidí ve svých snahách selhává. Soustředí se na nesmyslné položky a dietní doporučení a zapomínají na pravou podstatu věci.“

Podle odbornice by veřejnost měla brát v potaz, že klíčem k vysněné postavě a udržení váhy je zdravá vyvážená strava, bohatá na ovoce a zeleninu, s nízkým obsahem přidaného cukru a soli.

„To samozřejmě zahrnuje i chipsy, alkohol a další věci, které zdraví rozhodně nic dobrého nepřinášejí,“ uzavírá.