Vědci z losangeleské University of California v rámci svého průzkumu sledovali 2124 čtyřicátnic a padesátnic. Z výsledku testů, které mimo jiné zahrnovaly i vybavování si detailů z určitého textu a přeříkávání číselné řady odzadu, zjistili, že mentální ´ostrost´ se u žen začíná zhoršovat daleko dříve, než se dosud myslelo.

Nejvýraznějším zjištěným znakem byl pokles paměti a duševní hbitosti. Vedoucí studie Arun Karlamangla řekl, že pokles uvedených schopností v dané věkové skupině je zcela přirozený a může souviset s postupným zhoršováním neuronových sítí nebo mozkových obvodů, uvádí server Express.

„Mnozí lidé se obávají poklesu kognitivních funkcí ve věku od 65 do 70 let. Nicméně mnozí odborníci zastávají názor, že k poruchám nervových obvodů dochází mnohem dříve, a stává se to téměř všem,” vysvětlil.

„Studie jasně ukázala, že u žen dochází k danému poklesu již ve středním věku. Nejde ale o projevy demence, protože to jednoduše postihuje téměř každého. Takže se nebojte, pokud zapomenete, kde jste nechala klíče. Nebo když zjistíte, že se nové technologie učíte používat pomaleji než vaše děti. Některé zpomalení je jednoduše přirozené,” dodal.

Závěry studie byly publikovány v prestižním časopise Public Library of Science.