Namazat lyže, nazout boty, nasadit běžky, vzít hole a může se vyrazit. Vypadá to jednoduše, ale než se člověk při běžkování naučí správně koordinovat pohyby, chvíli to trvá. Tak to vidí i olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová, která Novinkám řekla, jaké jsou nejčastější chyby běžkařů.

„Většinou běžkař-turista nemá takovou rovnováhu na lyžích, neumí tolik přenášet svoji váhu, dělá mu problém jízda po jedné lyži. To je chyba, která se odstraňuje velmi složitě a kolikrát se odstranit nedá,“ konstatuje bývalá mistryně světa.

Když dává Neumannová lekce, většinou svým žákům musí upravovat odraz. „Ten je základ jízdy na lyžích. Odraz by měl být pod tělem, pod svým vlastním těžištěm,“ radí.

Jako běhání v teniskách



Důležité je také správně zkoordinovat pohyb holí. „Je to jako běh v létě v teniskách. Když jde pravá noha dopředu, tak jde levá ruka,“ vysvětluje sportovkyně. Ruce se dávají od těla tak daleko, jak umožní terén. Když je těžký kopec, práce rukou se zkracuje. Když jedete v lehčím profilu, můžete sáhnout dál.

Další chybou, kterou podle Neumannové dělá spousta neprofesionálních sportovců, jsou přehnané ambice.

„Ty musím většinou tlumit. Ambice, aby jízda vypadala jako jízda závodníků ve světovém poháru - to dost dobře nejde,“ směje se. Dodává, že profesionální lyžaři tráví od malička na sněhu několik hodin denně.

Bruslení jako doplněk

Začátečníkům Neumannová doporučuje, aby se nejprve naučili klasiku. „Jednoznačně turistům doporučuji začínat s klasikou, aby byla hlavní část lyžování v klasice. Bruslení už je takový doplněk pro ty, kteří jsou aktivní lyžaři a jsou více trénovaní,“ míní olympijská vítězka.

Podotýká, že pro běžného smrtelníka, který nemá takovou fyzičku, je bruslení velmi koordinačně náročný pohyb. „Ten základní rozdíl je, že když v klasice nemůžete, tak můžete popojít. V bruslení buď jedete, nebo stojíte,“ konstatuje.

Pokud si zrovna chystáte běžky pořídit, můžete si také přečíst, na co byste se měli zaměřit.