Jakmile si naordinujeme kúru na pročištění, zařazujeme do jídelníčku lehce stravitelné látky. Takže v té době musíme zapomenout na tučná a příliš sladká jídla, také omezujeme bílé pečivo, v němž bývá obsažen lepek.

Ideální je v té době nekouřit, nepít alkohol a kávu. Dodržujeme pitný režim. Ale pozor, nepřetěžujeme ledviny nadměrným množstvím tekutin, úměrné jsou dva a půl litru, resp. přibližně dvě deci každou hodinu – to samozřejmě kromě doby, kdy spíme. Pít bychom měli čistou vodu nebo bylinkové čaje.

Pozor! Detoxikace neznamená hladovění v kombinaci s pitím vody. Naopak – do odlehčeného jídelníčku musíme přidat byliny, doplňky stravy nebo jídla, která mají schopnost působit na ledviny, játra, střeva a mízní systém. Naše strava v detoxikačním režimu má být vyvážená, bohatá na vitamíny a minerální látky a lehce stravitelná.

Černá jeřabina - Malá vitamínová bomba

Keř černé jeřabiny, říká se jí také aronie černá, neroste volně v přírodě. Pěstuje se, a to v mnoha kultivarech. Pro pozitivní účinky na tělo se užívají hlavně lesklé černé plody, které mají i řadu vitamínů (C, B, E, P), obsahují jód a mnoho aktivních biologických látek.

Černá jeřabina má schopnost tělo očistit od cholesterolu, detoxikuje ledviny a játra, zlepšuje činnost žlučníku a harmonizuje činnost štítné žlázy. To všechno přispívá k tomu, že se tělo snadno zbavuje odpadních látek a regeneruje. Plody nemají nežádoucí účinky, můžeme je tedy zpracovat do kompotů, marmelád a sirupů běžným způsobem. Dají se i nasušit a přidávat do čajů.

Pro detoxikaci organismu je nejúčinnější tinktura z černé jeřabiny. Nebo chceme-li si kúru připravit sami doma, je vhodná i šťáva z čerstvých plodů. Do jednoho kilogramu omytých jeřabin přimícháme tři čtvrtě kila cukru a uschováme v chladu. Takto připravenou směs pojídáme po lžičkách po dobu tří až šesti týdnů. Pro zvýšený účinek pročišťování přidáváme černou jeřabinu naloženou v cukru do jogurtu nebo kefíru.

Bedrník obecný - pročistí ledviny

V současnosti se bedrník obecný nepoužívá tolik jako dřív. Z rostliny je důležitý především kořen, který se sbírá na jaře nebo na podzim. Nejvíc bedrník působí na pročištění ledvin, dokonce má schopnost rozpouštět ledvinové kameny, zbavuje tělo usazenin. Lékař Mattioli o této bylině řekl, že bedrník se hodí ke všemu, co vyhnat se má močí.

Ostatně, tahle rostlina se dříve přidávala do piva. Nejlepší je bedrník užívat formou tinktury, protože u něj může dojít k předávkování. Pročišťuje organismus, stimuluje také střeva, pomáhá proti vnitřním zánětům a posiluje celkovou imunitu.

Kaštan pravý - detoxikuje játra



Jedlé kaštany jsou chutnou a hodnotnou potravinou, která vydatně čistí játra. Z kaštanů se dá připravit řada pokrmů a k dostání je i kaštanová mouka. Pro detoxikaci organismu je v nabídce řada čajů a přípravků, měli bychom se zaměřovat hlavně na ty zcela přírodní bez přídavku chemie. Výběr zůstává na nás.

Ředkev setá - podporuje trávení a je žlučopudná

Čerstvá šťáva z ředkve dokonale čistí ledviny, játra, rozpouští žlučové i ledvinové kameny, podporuje látkovou výměnu. Nejlepší je pít ji nalačno těsně před snídaní v malém množství, asi 30 ml, a to přibližně měsíc.

Tahle očišťovací kúra nebude vyhovovat lidem náchylným k zánětům žaludku nebo se žaludečními vředy. Jestliže uvažujete o tinktuře na pročišťování, potom je tinktura z ředkve seté bezkonkurenční.

Detoxikační šťáva z ředkve, mrkve a jablka

Detoxikační šťáva z červené ředkve, dvou mrkví a jednoho jablka - suroviny rozmixujte s trochou minerálky nebo převařené vody. Pijí se nejméně dvě deci až půl litru ráno nalačno bezprostředně po přípravě, nejlépe tři týdny v kuse. Šťáva chrání celé tělo, obnovuje správnou činnost jednotlivých orgánů a podporuje snížení váhy.

Výborný detoxikační čaj podle Janči

Jde o připravenou směs – oddenek pýru (40 gramů), nať rozrazilu (20 gramů), nať řepíku (20 gramů), nať čekanky (10 gramů) a nať tymiánu (10 gramů). Pijeme jako nálev čtyřikrát denně čtvrt litru přibližně hodinu před jídlem.

Vhodný je, když se cítíme unavení, špatně spíme, jsme často nachlazení, opakují se nám záněty v těle, máme kožní problémy, nadváhu, celulitidu, bolesti kloubů – to jsou signály, že je náš organismus přetížený a v těle se hromadí škodlivé látky.