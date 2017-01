Není čokoláda jako čokoláda

Z obchodů známe mnoho druhů čokolád či čokoládových pochoutek, ale ne všechny jsou tím, za co je považujeme. Pravá čokoláda, ten pokrm bohů, jak ji nazývali moudří Aztékové, obsahuje minimálně 35 procent a víc kakaové hmoty, pravé kakaové máslo a žádný ztužený tuk, který ucpe cévy dřív, než by mlsoun řekl mňam. To u té kvalitní, vysokoprocentní čokolády (70–85 %) by se s trochou nadsázky dalo téměř říct: na množství nehleďte a kalorie nepočítejte!

Kvalitní hořká čokoláda obsahuje ve 100 g 2080 kJ. Pokud sníme jen jeden řádek nebo klidně dva, riziko obezity jistě nehrozí, obzvlášť pokud dodržujeme doporučení odborníků, abychom konzumaci čokolády nemíchali s jinými potravinami!

Proč tedy jíst čokoládu bez výčitek svědomí a s dobrým pocitem, že konečně děláme něco pro své zdraví, aniž bychom se museli ládovat zrním a trmácet bahnitou planinou?

Obsahuje velké množství minerálních látek

Hořčík, draslík, měď, železo, vápník a fluor jsou těmi hlavními. Ochrana před osteoporózou, chudokrevností, svalovými křečemi a dalšími problémy je zřejmá a vědecky dokázaná. Ženy, které pravidelně konzumují minimálně jednu tabulku vysokoprocentní čokolády týdně, prokazují až o 50 procent nižší výskyt osteoporózy a dalších potíží spojených s klimakteriem. A co teprve ty, které jedí poctivě o pár tabulek víc…

Zmírňuje pocity úzkosti a působí antidepresivně

Konzumace čokolády nám nečiní jen božskou slast, ale i zmírní nervozitu, zklidní nastupující migrénu a pomůže zvýšit koncentraci. Norská studie zkoumající účinky nejnovějších antidepresiv došla k překvapivému závěru. U téměř třetiny léčených pacientů se výrazně zlepšil zdravotní stav jen pouhou pravidelnou konzumací čokolády. Zajímavé je, že byla podávána v kapslích, aby chuťové a smyslové požitky nijak neovlivnily výsledky studie.

Zahání únavu

Jistě jste to už vypozorovaly samy. Šálek kávy lze nahradit pár čtverečky čokolády. Pokud ještě stále u vás vítězí káva, vynášíme další trumf ve prospěch čokolády. Časté pití kávy může způsobit osteoporózu, kdežto čokoláda právě naopak. Touto nemocí netrpí jen ženy, ale postihuje stále častěji i muže. Proto i partnerovi nezapomeňte ke svačině přibalit pár lákavých kostiček. Prevence je lepší než sádra na noze.

Chrání cévy

Stogramová tabulka čokolády totiž obsahuje až 34 gramů nenasycených tuků, tedy těch zdraví prospěšných. Tak proč si ke svačině nedat alespoň půlku, prosím. Tentokrát místo studie uvedeme rozsáhlou dotazníkovou akci z Francie, kde měli konzumenti stanovit pořadí potravin, kterých by se v žádném případě nechtěli vzdát. Čokoláda se po chlebu, sýrech a jablkách umístila na krásném čtvrtém místě. Dá se tedy tvrdit, že patří pro většinu lidí mezi základní potraviny. A to je dobře.

Mocné afrodiziakum

U tohoto tvrzení můžeme lékařským výzkumem rovnou začít. Bylo potvrzeno, že ženy dávají před intimními hrátkami přednost konzumaci čokolády. Zkoumanému vzorku žen byl promítán obraz manžela či partnera, fotografie oblíbeného herce, zpěváka a nakonec lákavě zabalené čokolády. Která z těchto variant byla téměř 75 procenty žen vybrána jako společník pro sobotní večer, asi vzhledem k tématu nemusíme zdůrazňovat. U mužů bohužel dopadl výzkum zcela opačně. Hlupáci!

Blahodárně působí na pokožku

Božskou pochoutku nemusíme užívat jen vnitřně, i když je to určitě nejpříjemnější. Čokoládu můžeme směle použít místo bahna, piva nebo sena formou zábalů. Pokožka ošetřená čokoládovým nátěrem je odolnější vůči UV záření, což je prevence rakoviny kůže. Zlepšené prokrvení sníží a oddálí vznik vrásek a celkového stárnutí pleti. To vše díky polyfenolům, kterými je kvalitní čokoláda přímo nabitá.

Snižuje cholesterol

Argument, který přesvědčí i nejzapřisáhlejší odpůrce této superpotraviny. (Ne že bychom nějakého znali…) Čokoláda naprosto zaručeně snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Tento novodobý strašák bude jednou provždy poražen, pokud vezme lidstvo rozum do hrsti a začne se stravovat zdravě, tedy čokoládově. Dokazují to mnohé výzkumy, které ani není nutno citovat. Vždyť i známý polámaný mraveneček se podle nejnovějších studií neléčil 3x denně práškem cukru, ale třemi čtverečky čokolády. Fakt!

Navodí pocit štěstí

Ne, to není vtip jako s výše zmíněným mravencem. Již pouhé přivonění, natož konzumace, vyvolá sekreci endorfinů v mozku. Pocit štěstí a euforie na sebe nenechá dlouho čekat. Zde pramení i důvod závislosti na čokoládě, tzv. čokoholismu. Tato závislost, na rozdíl od alkoholismu či drogové závislosti, zatím není vědci tak úplně uznána. A rozhodně není léčena tak, jak by si zasloužila. Příliv nových pacientů by byl jistě obrovský. Vždyť si představte: komfortní protičokolická léčebna, jen postupné snižování dávek, terapeutické skupiny stejně postižených. Jaká nádhera!

Snižuje srážlivost krve

To je zcela zásadní informace pro uživatelky hormonální antikoncepce, která může srážlivost naopak zvyšovat, dále pro všechny pacienty po mrtvici a infarktu nebo lidi s křečovými žilami. Proto se konzumace čokolády doporučuje i dlouhodobě ležícím pacientům ohroženým vznikem krevních sraženin z absence pohybu. Čokoláda by se tedy měla stát dárečkem první volby při návštěvě našich blízkých v nemocnici.

Kanadská studie lékařské fakulty z Québeku přirovnává čokoládu k přírodnímu aspirinu, o němž je známo, že rovněž dokáže ředit krev. Její doporučení užívat čtvereček čokolády denně před snídaní bychom si měli vzít k srdci.

Je prostě výborná

A to je náš poslední, naprosto nejzávažnější, nejpádnější a nejdůležitější argument pro konzumaci čokolády. Proč si dávat stále stejná předsevzetí, která nemůžeme a časem ani nechceme splnit. A proč se týrat domněle zdravými bobulemi neznámého původu? Vždyť snadno dostupnou, super zdravou, a navíc vynikající potravinu máme přímo u svého nosu. Tak žádné výčitky a vzhůru na nákup léku, který nám vykouzlí ten nejkrásnější úsměv na tváři!