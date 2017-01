Ačkoliv jsou Vánoce svátky klidu a míru, v našich končinách jsou také spojeny s přemírou jídla. A to povětšinou nezdravého, sladkého, smaženého. A tak se není čemu divit, že mnoho lidí si jako cíl do nového roku dá zlepšit svou fyzičku, přemoci lenost a začít více cvičit.

„Výzkumy ale uvádějí, že přes 80 % lidí má nedostatek pohybu, a to především kvůli své nechuti k jakékoli fyzické aktivitě. Není s podivem, že právě tito lidé vykonávají převážně sedavou práci,“ říká výživový specialista Martin Škába.

Ne všichni mají z cvičení radost



Jako příklad uvádí nedávnou studii vedenou Rodney Dishmanem, profesorem kineziologie na University of Georgia, který poukazuje na to, že genetika může ovládat to, zda máte z pohybu potěšení nebo naopak.

Hormon dopamin je neurotransmiter, který vytváří v těle pocit odměny a potěšení. Vědci mnoho let uváděli, že cvičení má na produkci této látky velmi významný vliv. Z výzkumů Rodney Dishmana však vyplývá, že někteří lidé tyto pocity po cvičení ale vůbec nezažívají. To tedy v praxi znamená, že ne všichni se z fyzické aktivity radují tak jako ostatní.

Pokud se lidé k aktivitě přeci jen odhodlají, v praxi jich bohužel 25 % brzy s cvičením skončí. Z velké části mají na chuť ke cvičení vliv naši rodiče, respektive zděděné geny i návyky z dětství, podle kterých se dá odhadnout, zda člověk u cvičení vydrží a získá k němu kladný vztah či nikoliv.

Nicméně dietolog Dori Arad z nemocnice St. Luke v New Yorku tvrdí, že i zarytí odpůrci sportu se mohou „nakódovat“ k tomu, aby se fyzickou aktivitu naučili mít rádi.

Hlava jde naprogramovat



To potvrzuje i terapeutka a koučka Hana Ajasta a dodává, že i ona sama má s přeprogramováním mysli vlastní zkušenosti. Podle jejích slov stačí zapracovat na uvolnění negativních postojů v podvědomí, což umožní procítit aktivitu a s chutí si užívat nejen její průběh, ale i konečný výsledek. V rámci emočního hubnutí lidem ukazuje, jak se s nechutí ke cvičení mohou vypořádat.

„Klienti přijdou s tím, že k cvičení nemají žádný vztah, či jej přesněji nemají vůbec rádi a nebaví je. Jenomže je to právě pohyb, který pomáhá k cestě za lepší postavou a vitalitou,“ dodává Ajasta.

Jak na to? Pro začátek stačí začít s krátkým, například 20minutovým cvičením, ale na denní bázi. Takové formě fyzické aktivity se říká HIIT (high intensity interval training), tedy intervalový trénink s vysokou intenzitou, který mimo jiné podporuje i nárůst svalové hmoty a redukci tukových zásob.

Tato forma krátkodobé a velmi účinné fyzické zátěže brzy přináší své ovoce a je daleko přijatelnější pro ty jedince, kteří se neradi dlouho a úmorně dřou v posilovně. Obyčejně totiž stačí opravdu jen dvacet minut denně, klidně i v domácím prostředí za přítomnosti internetové on-line lekce, a výsledek se brzy dostaví, což je velká motivace pro všechny jedince toužící po změně životního stylu.

Cvičení je možné zpříjemnit si i několika dalšími triky. Pro ženy to většinou bývá motivace v podobě atraktivních doplňků a oblečení na cvičení. Není třeba kupovat drahé značky, především pro cvičence začátečníky. Kvalitní, funkční, hezké a cenově přijatelné kousky se dají pořídit i v běžných obchodních řetězcích.

Další motivací pak může být stylový fitness náramek, který měří tepovou frekvenci, ale například i počítá kroky, které jedinec ujde za den. Monitoruje například i spánek, který neodmyslitelně patří k základům zdravého životního stylu.

Pět rad pro začínající fitness nadšence



1. Udělejte si plán



Naplánujte si cvičení a pokuste se svého plánu držet. Pokud ale zjistíte, že nejste z jakéhokoli důvodu schopni plán dodržovat, nepřestávejte. Jen ho změňte tak, aby pro vás byl co nejpřijatelnější.

2. Začínejte pomalu



Pokud si hned ze začátku naložíte nejvyšší zátěž, není se čemu divit, že se vám už do dalšího cvičení chtít nebude. Myslete na to, že se všemi změnami se musí začínat postupně, a není ostuda, pokud budete postupovat opravdu pomalu. Pokud se rozhodněte například běhat, nedávejte si za cíl první den uběhnout pět kilometrů. Stačí jeden. Třeba celý týden a poté týden co týden trasu o 500 metrů prodlužovat.

3. Vyberte si aktivitu, která vám přijde zábavná

Ne každé cvičení se musí odehrávat v posilovně. Pokud vám je představa místnosti nacpané lidmi nepříjemná, nenuťte se do ní. Láká vás lezení na stěně? Jděte do toho! Je vaším snem zkusit tanec u tyče? Neváhejte. Každý druh sportu se rozhodně počítá. Pokud po čase zjistíte, že to není to pravé ořechové, vyzkoušejte jiný sport. Některým lidem občas trvá, než si najdou ten, který je jejich nátuře nejbližší.

4. Nezapomeňte na hudbu

Jestliže nechodíte na skupinové lekce, ale například jste se rozhodli běhat, cvičit doma, nebo v posilovně, stáhněte si do mp3 přehrávače nebo do mobilu hudbu, která vás ke sportovnímu výkonu dobře naladí. Cvičení vám pak půjde lépe.

5. Odměňte se

Pokud dosáhnete úspěchu v tom, co děláte, nebo zkrátka zjistíte, že vás nový životní styl začal bavit, rozhodně nezapomínejte na odměnu. Ta může mít podobu nové fitness pomůcky, nebo dobré večeře s partnerem. Nezapomeňte se o svém úspěchu zmínit před rodinou a známými, i jejich podpora a obdiv vás mohou skvěle namotivovat.