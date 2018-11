Eva Dvořáková, Novinky

Některé ženy mají to štěstí, že stárnou pomaleji než ostatní, ale jedno je jisté. Nikomu se nevyhnou typické znaky stárnutí pleti.

Dobrou zprávou je, že se proti nim dá relativně účinně bojovat. A to buď speciálními krémy určenými pro zralou pleť, nebo i speciálními triky s make-upem, které dopomohou k mladšímu vzhledu.

Plné rty

Plné rty jsou znakem svůdnosti a smyslnosti. Není ale potřeba si je nechat uměle „přifouknout“ botoxem. Na trhu najdete spoustu přípravků pro jejich přírodní, nebo jen optické zvětšení. Některé z nich obsahují chilli, nebo chladivou mátu, tedy složky, které rty jemně podráždí a ony samy zvětší objem.

1. Lesk na rty Plump Pout, s unikátním složením s vitaminy A, C a E, které osvěžují, hydratují a vyživují rty. Skořice a zázvor podporují prokrvení a tím oživují barvu a zaručují plnější vzhled, po nanesení je cítit chladivý efekt a pocit jemného brnění. Avon, 229 Kč. 2. Vyživující olejová péče o rty Eclat Minute Huile Confort Lèvres, Clarins, 470 Kč. 3. Objemový lesk na rty s osvěžující mátovo-vanilkovou příchutí, který okamžitě zvětšuje objem rtů, Addict Lip Maximizer (Collagen Activ High Volume Lip Plumper). Nanášejte samostatně, pod lesk na rty nebo pod rtěnku. Lze také použít jako 15denní kúru a aplikovat každé ráno a večer. Dior 738 Kč. 4. FacEvolution Lip Plus Booster, péče o dokonalé a plné rty s aktivními složkami, které rty prokrví a zvyšují pigmentaci. Lze nenést jako lesk nebo na rtěnku. Při i krátce po aplikaci nechejte ústa lehce pootevřená, aby se rty nedotýkaly a aktivní složky mohly proniknout do vašich rtů, 560 Kč.

FOTO: Archiv firem

Pokud používáte rtěnky, zaměřte se na světlejší odstíny, vždy ale nezapomeňte na barvu nanést lesk. A to bezbarvý, nebo se třpytkami.

Pro optické zvětšení jej aplikujte do středu horního a dolního rtu. Další důležitou věcí je dostatečná hydratace rtů, díky které předejdete tvorbě malých vrásek.

Přepněte na hnědou

Černá tužka na oči je sice velmi častá a také oblíbená, nicméně na starší pleti může působit příliš tvrdě a celkově kvůli ní můžete vypadat starší, než ve skutečnosti jste. Zkuste si linky namalovat tmavě hnědou nebo oříškovou tužkou a víčka projasnit pudrovým stínem.

Projasněte se

Ještě jste neobjevila kouzlo rozjasňovačů? Nikdy není pozdě. Rozjasňovací se vyrábí báze pod make-up, rozjasnit pleť ale můžete i správně zvoleným bronzerem naneseným štětcem na lícní kosti.

1. Rozjasňovač ve tvaru srdce, Makeup Revolution, 249 Kč. 2. Pěnové oční stíny s měsíčním třpytem, Dermacol, 149 Kč. 3. Automatická tužka s dlouhotrvajícím vysoce krycím efektem, Dermacol, 99 Kč. 4. Krémový rozjasňovač a bronzer 2v1 v tužce s mnohostranným použitím, Topshop.

FOTO: Archiv firem

Rozjasnit můžete i oční okolí, a to například koutek oka, nebo oblast pod obočím. K tomu vám dobře posloužit perleťový stín s nádechem do zlatava.

Jemným popraškem rozzáříte i špičku nosu a bradu (pokud vás netrápí mastná, lesknoucí se pleť), případně i oblast nad horním rtem.

Zaměřeno na obočí

Většina žen má s pokročilejším věkem problémy s příliš tenkým obočím. Odborníci proto radí zajít si ke kosmetičce, která upraví jeho tvar, případně jej dobarví, což může zásadně změnit výraz tváře.

Pokud je jen nevýrazné, nebo nepříliš husté, stačí si pořídit set na úpravu obočí, zkrotit jej voskem, poté domalovat, nebo využít služby tužek na obočí.

Na trhu najdete i paletky, které nabídnou několik krátkých kroků, jak si perfektní obočí vytvarovat. Sestávají z dokonalých formulí pro tvarování, vyplnění a zvýraznění obočí, díky nimž pouhými několika jednoduchými kroky vytvoříte moderní look.

Místo make-upu BB krém

Svěží a mladistvé pleti docílíte nejen pomocí rozjasňovačů, ale i výměnou textur make-upů a krémů. Pleť pod nánosem krycího make-upu možná bude sjednocená, ale postupem času ještě více vyniknou mimické vrásky.

1. Paletka pro úpravu obočí Pretty Easy Brow Palette, Clinique, 1300 Kč. 2. Omlazující BB krém Age Defense se SPF 30, střední až vysoké krytí, redukuje vzhled vrásek, je vhodný na všechny typy pleti, Clinique, 689 Kč. 3. Zkrášlující rozjasňující hydratační fluid jemně sjednotí tón pleti a zároveň ji rozjasní. Zdokonalí, zkrášlí a omladí vzhled pleti, zvýrazňuje a modeluje kontury tváře. Světlo odrážející částečky opticky maskuje vrásky, kruhy pod očima a jiné nedokonalosti. Ultra lehká textura se silikony, kyselinou hyaluronovou a vitaminem E vyhlazuje, hydratuje a zvláčňuje pleť. S jemnou parfemací v balení s dávkovačem, Dermacol, 269 Kč. 4. Stylingová pěna na obočí Just Browsing Brush-On Styling Mousse s gelově pěnovým složením a aplikačním kartáčkem. Vytvoří dokonale lesklé obočí až po dobu 24 hodin, v prodeji ve čtyřech odstínech. Clinique, 530 Kč. 5. Korekční tyčinka pro bezchybnou pleť k dostání v 6 odstínech, Yves Rocher, 179 Kč.

FOTO: Archiv firem

Proto vsaďte na jemné a zvláčňující BB a CC krémy, které v sobě obsahují rozjasňující složky a mají lehkou texturu, přesto ale se středně až vysoce krycími vlastnostmi.

Společně s bronzerem, který projasní lícní kosti a opticky zeštíhlí tvář, a korektorem, který zakryje akutní nedostatky pleti, tvoří skvělou kombinaci.