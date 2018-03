Eva Dvořáková, Novinky

Smoothie je nápoj z rozmixovaného ovoce, případně zeleniny. Podle svého gusta si pak každý může do smoothie přidat libovolné další suroviny, například ořechy, semena, rostlinné či živočišné mléko, jogurt a jiné. Takové nápoje představují pro naše tělo zdroj kvalitních vitamínů, vlákniny, minerálních látek.

Na rozdíl od fresh džusů (čerstvě vymačkané šťávy z ovoce a zeleniny) obsahují smoothies díky mixování celých plodů nezanedbatelný podíl vlákniny, která zpomaluje vstřebávání cukrů z ovoce. Díky vláknině mají také pozitivní vliv na trávicí trakt.

Příliš mnoho cukru

V souvislosti s trendy začíná čím dál více lidí měnit smoothie za běžnou snídani. Je tedy na místě otázka, zda může být ovocné smoothie náhradou za tradiční ranní jídlo. Ne každé smoothie je totiž vyloženě zdravé a nedá se obecně říci, že je taková alternativa snídaně vhodná pro všechny, říká osobní trenér Go Fitness Jakub Kraut. Upozorňuje také na to, že některé podobné nápoje mohou energeticky vydat například za čokoládovou tyčinku, ale pouze v případě, že jsou špatně namixované.

„Když zvolíte pomerančovo-brusinkové smoothie (půlka banánu, mandarinky, hrst brusinek, jedna datle a led), může na první pohled vypadat velice zdravě. Pokud však vezmeme v potaz, že jídlo bychom neměli brát jen jako celkové přijaté kalorie, ale mělo by také obsahovat všechny makronutrienty (sacharidy, bílkoviny, tuky), které všechny mají jiný metabolický efekt, už naše smoothie nevypadá tak zdravě.“

V tomto případě „snídaně“ totiž neobsahuje skoro žádné proteiny, tuky jsou tu pouze sacharidy a ze 2/3 pouze cukry. To je tedy velmi podobné tomu, jako bychom posnídali čokoládovou sušenku, bohužel to má i stejný metabolický efekt.

V těle se po konzumaci odehrávají výrazné výkyvy hladiny cukru v krvi, rychle získaná energie brzy opadne a člověk má rychleji chuť na sladké. Kraut proto radí vybírat ovoce s nízkým obsahem cukru, přidávat do smoothie listovou zeleninu, proteiny (jogurt, kefír, proteinové doplňky v prášku) a tuky (avokádo, ořechy, kokosové mléko či olej) podle toho, co každému vyhovuje.

Smoothie nabité antioxidanty

To, že bychom si měli dávat pozor na složení smoothies, potvrzuje i primářka Monika Golková z Anti-Aging Clinic. Doporučuje například to z rajčat, která obsahují tři zdraví prospěšné antioxidanty: beta karoten, vitamín C a lykopen.

„Tyto vitamíny a bioflavonoidy ovlivňují kvalitu kůže, zdraví pokožky a zajímavostí také je, že pomáhají zpomalit její stárnutí. Pozitivní vlastnosti na kůži se projevují již od 5 mg lykopenu denně, což odpovídá šesti zralým rajčatům. Naše tělo bohužel nedokáže absorbovat lykopen bez přítomnosti tuku. Proto do svého smoothie kápněte kapku olivového oleje,“ říká Golková.

Kombinaci smoothie vybírejte podle své chuti, ale berte ohled i na obsah cukru a vitamínů, říkají odborníci.

FOTO: Profimedia.cz

Jako další výborný zdroj antioxidantů doporučuje smoothie z čerstvých malin a kokosového mléka, nebo jahod a melounu.

„Určitě bych ale klasické snídaně nezavrhovala. Přemíra mixovaného ovoce nás může zbytečně překyselovat a v poměrně malém množství nápoje konzumujeme velké množství sacharidů. Takže opět platí – všeho s mírou.”

Smoothie pro sportovce

Je pro sportovně aktivního člověka vhodné, aby místo klasické, pevné snídaně konzumoval ovocný koktejl nabitý vitamíny? Podle Jakuba Krauta je v první řadě důležité, aby člověk měl na snídani, a to už v jakékoliv podobě, dostatek času a aby ho první jídlo dne dostatečně zasytilo.

Je tedy nejprve vhodné ověřit si, zdali jsme schopni díky smoothie vydržet syti do svačiny či oběda. „Smoothie bych sportovcům doporučil jako formu dezertu nebo svačinky, pokud už máme dostatek bílkovin a tuků, nebo alternativně po tréninku, kdy rychlé sacharidy doplní glykogenové zásoby.“

Nepřekombinujte

Nesnažte se do jednoho smoothie přidat vše, co milujete. Jelikož se jedná téměř výhradně o syrovou stravu, mohou být některé kombinace pro jedince s citlivějším žaludkem hůře stravitelné. Vyhněte se překombinování, vysokému obsahu tuku nebo silně dráždivým složkám (např. kyselina šťavelová v rebarboře).

„To znamená, že když přidáte semínka, tak pouze jednu lžičku, pokud se rozhodnete pro ořechy, pak jich raději přisypte jen několik kusů. Dvě lžíce vloček by měly být dostačující. Je třeba dát si pozor i na některé zeleninové šťávy, například ta z řepy je zpočátku hůře stravitelná. Půl deci pro začátek bohatě stačí,“ radí expertka na výživu ze společnosti Herbalife Susan Bowermanová.

Nejdříve je tedy dobré popřemýšlet o vhodnosti smoothie a zaměřit se především na pestrost a také na to, aby obsahovalo co nejvíce vitamínů. S blížícím se podzimem totiž pravděpodobně začne stoupat výskyt nachlazení a chřipek. Smoothies tak mohou být alternativou za klasické doplňky stravy v tabletách, tedy způsob, jak do těla dostat vitamíny ze stravy.

„Ovocné koktejly doplněné jogurtem jsou velmi dobrým zdrojem vitamínů, živin a energie a jsou vhodné ke snídani, nebo jako dopolední přesnídávka. Při přípravě je ale vhodné brát ohled nejen na chuť, ale i na obsah vitamínů a dalších látek,“ uzavírá nutriční poradce a fyzioterapeut Tomáš Oppl z Canadian Medical Care.