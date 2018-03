Eva Dvořáková, Novinky

Jóga/Pilates



Jak jóga, tak pilates jsou metody tělesného cvičení, kdy se pracuje především s flexibilitou vlastního těla. Samozřejmě obě aktivity jsou cvičení filosoficky velmi odlišná, nicméně co mají společné, alespoň co se začátečníků týče, je oděv, ve kterém na lekce budete chodit.

U obojího cvičení nejsou zapotřebí boty, lidé jsou tedy v maximálním pohodlí a tomu by mělo nahrávat i oblečení. Záleží tedy na tom, v čem se cítíte nejpohodlněji, tedy je na vás, jestli zvolíte volné tepláky, legíny nebo kalhoty s nízkým sedem. Určitě by se ale nemělo zapomenout na sportovní podprsenky a příjemný top.

Kalhoty se sníženým sedem, 999 Kč. Duhové tílko, 1049 Kč Reebok. Mentolová podprsenka, 999 Kč, adidas. Krátká mikina, 1 999 Kč, adidas by Stella McCartney

FOTO: Archiv firem

Tanec

Pokud vám v krvi koluje vášeň pro hudbu a tanec a takový pohyb je pro vás potěšením, je to polovina úspěchu. V takovém případě jen stačí vybrat styl a samozřejmě se od toho odvíjí i oděv, ve kterém budete na lekce chodit. Určitě ale neuděláte chybu s vysokými kotníkovými teniskami a ani tehdy, pokud zvolíte moderní vzorované legíny, upnuté tílko a přes něj krátký top. Odvážnější dámy mohou tílko vynechat a nechat tak vykukovat holé bříško.

Tílko, 699 Kč, legíny, 899 Kč, adidas Originals. Triko, 1 499 Kč, adidas by Stella McCartney. Neonové kotníkové boty, Reebok 1399 Kč.

FOTO: Archiv firem

Posilovna

V posilovně je hodně důležitá obuv i pevná podpěra pro ňadra. Velká sportovní taška je samozřejmost. Do ní nezapomeňte dát sportovní oblečení, náhradní spodní prádlo, sprchový gel, deodorant a ručník. Určitě nezapomeňte ani na pitný režim a do tašky přibalte neperlivou čistou vodu. Pozor. Ve fitness centrech vás může překvapit buď nepříjemné horko, klimatizace, nebo otevřená okna. Proto buďte na takové situace připraveni a nezapomínejte na mikinu.

Sportovní podprsenka, H&M. Tílko, F&F, info o ceně v obchodě. Sportovní taška i boty Nike, info o ceně v obchodě. Mikina, adidas, 1 399 Kč. Leginy, Silvini 890 Kč.

FOTO: Archiv firem

Běh

Čím dál více je mezi lidmi populární obyčejné běhání v přírodě, na čerstvém vzduchu. V dnešní době nabízejí chytré telefony moderní aplikace, které dokážou zmapovat délku i čas trasy a spálené kalorie. Nadšené sportovce můžete vidět ale i v ulicích rušných měst. Jedná se totiž o nejdostupnější možný sport, který je pro naše tělo velmi prospěšný.

Klíčový je ale výběr kvalitní běžecké obuvi. O tom se poraďte s proškoleným personálem specializované prodejny, který by se vás měl zeptat, zda budete běhat v přírodě, nebo spíše po silnicích. I to jsou velmi důležité aspekty pro výběr ideálních bot. Platí jedno pravidlo. Na běžeckých botách by se určitě nemělo šetřit. Je to totiž investice i do vašeho zdraví.

Dámská šusťáková bunda, Silvini 1590 Kč. Boty na běh, Nike. Tříbarevné triko, sportovní legíny, obojí H&M. Bezdrátová sluchátka hi-Edo, Bonami 1699 Kč. Deodorant s účinnou ochranou, Rexona Maximum Protection 160 Kč.

FOTO: Archiv firem

Outdoor

Jste nadšení výletníci, milujete přírodu a nejraději svůj volný čas trávíte objevováním nových míst? Pak jste určitě vybaveni kvalitními outdoorovými kousky. Při takových výletech ale musíte počítat i s nepřízní počasí, proto se vybavte nepromokavou bundou, kvalitními botami na outdoor, i batohem, do kterého schováte vše potřebné. A pro všechny případy nezapomeňte přibalit i kapesní nůž, určitě se totiž může hodit.

Batoh 799 Kč, šusťáková bunda 999 Kč, a outdoorové boty, 1999 Kč, vše Alpine Pro. Kšiltovka, prodává Asos. Kapesní nůž s matrjoškou, Victorinox Classic Edition 499 Kč.

FOTO: Archiv firem

Cyklistika

Kolo je další z hojně oblíbených sportů, kterému se věnují nejen jednotlivci a páry, ale i celé rodiny s dětmi. Základem je bez debat cyklistická přilba, dále pak elastické, spíše upnutější oblečení, boty a zapomenout by se, stejně jako u jiných sportů, nemělo na pitný režim.

Dámské elastické kraťasy, 790 Kč, triko s krátkými rukávy, 750 Kč obojí Silvini. Lahev na vodu na kolo Avon ve spolupráci s Nutrend, Zdravaprsa.cz 80 Kč. Sportovní boty, adidas, 2 399 Kč.

FOTO: Archiv firem

Golf

I když mnozí nepovažují tento druh sportu za plnohodnotnou fyzickou aktivitu, golf patří mezi venkovní sporty. Je jeden z mála, u kterého se také velmi hledí i na estetické sportovní oblečení. Golfové oblečení je vždy individuálním vyjádřením golfisty, přesto ale etiketa praví, že nejsou povolené džíny, ani trika bez límečku, kraťasy se nosí nejlépe po kolena a dámy by se měly vyvarovat tílka se špagetovými ramínky.

Kšilt, kalhoty, triko i vesta na golf, vše Bogner, info o ceně v obchodě.

FOTO: Archiv firmy