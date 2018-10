zun, Novinky

Například s faceliftem se zřídkakdy někdo pochlubí. Stárnutí prostě v určitých ohledech stále zůstává tabu. Ještě větší nedotknutelnost pochopitelně panuje u labiaplastiky, tedy operace ženského genitálu.

Dříve tato tipovačka patřila téměř k "národnímu sportu": "Tak co myslíte, má Vondráčková facelift? A Zagorová? A Bohdalová?". Uběhlo 20 let, a i když se tabu v plastické chirurgii velmi uvolnilo, existují operace, o kterých se stále mlčí. Tak jako se od určitého momentu nemluví o věku ženy, o omlazujících operacích obličeje také ne. Ještě tak botoxové výplně, to je trošku jiné, ale facelift? Bez komentáře. Čím to je?

"Současný systém tržního hospodářství bohužel stáří diskriminuje ve prospěch mládí jako symbolu zdravého a výkonného jedince. Trend dobře a mladě vypadat je téměř nutností pro výkon pracovní pozice. Tím, že žena přizná například liposukci či zvětšení prsou, ukazuje svému okolí, že se snaží pečovat o svůj mladistvý vzhled. Ovšem facelift většina pacientek stále považuje spíše jako operaci, která maskuje stáří. A to je tabu," zamýšlí se nad problémem vedoucí lékař Perfect Clinic Roman Kufa.

Oční víčka? Jde přece o zdraví

Na druhou stranu oční víčka jsou také na obličeji a jen málokdo tuto operaci v dnešní době tají. Není žádným tajemstvím, že i prezident Václav Klaus zákrok absolvoval. „Operace očních víček dnes už patří ke standardu péče o vzhled. Uvolnění tabu je způsobeno částečně i tím, že zde se dobře argumentuje zdravotními důvody a zdraví je společensky přijatelnou omluvenkou či argumentem vždy,“ míní plastický chirurg Kufa.

U dalších estetických operací nelze příliš o zdravotních aspektech mluvit, a přesto i zde už tabu mizí. Podle Kufy to pochopitelně souvisí s internetem a medializací zákroků. A samozřejmě i s tím, že plastické operace přestaly být doménou celebrit a nejvyšších manažerů a začaly je podstupovat nejširší sociální vrstvy.

Podle psycholožky Laury Janáčkové tím, že v dnešní době přiznáme plastickou operaci, vlastně ukazujeme světu, že jsme ochotni na své cestě za úspěchem, ať už v podobě vysněné práce či ideálního partnera, leccos vykonat. „Plastická operace je pak pomyslnou vizitkou – jsem schopen na sobě pracovat ve všech oblastech, zasloužím si uznání a úspěch,“ říká psycholožka.

Labiaplastika – přísně tajné!

Z naprosto jiného soudku jsou však plastické operace nejintimnějších ženských partií. Tam panuje zcela přísné tabu. Labiaplastika se provádí v případě ochablých a prodloužených stydkých pysků. To může být způsobeno geneticky nebo vlivem prodělaných porodů. Zvětšená labia ruší vzhled nejen kosmeticky, ale mohou způsobovat potíže při pohybu, sportu, v sexuálním životě a mohou být také příčinou častých zánětů zevních pohlavních orgánů u ženy. Operace spočívá v odstranění přebytečné kůže.

V některých případech však ženy žádají i opačnou operaci – tedy zvětšení velkých stydkých pysků, kde s věkem ubývá tuková tkáň. Malé stydké pysky pak nejsou překryty, výrazně vyčnívají a dochází k neestetické disproporci. Ustupující labia je možné vyplnit vlastní tukovou tkání, která se odebere z podkoží břicha nebo stehna a kanylkou aplikuje do velkých stydkých pysků.

U labiaplastiky lze jen těžko očekávat detabuizaci. „Dnešní doba mluví mnohdy zcela otevřené o sexu, nicméně méně otevření jsme, pokud se to týká intimních otázek nás konkrétně. Otevírat dokořán dveře intimity totiž znamená i její ztrátu a popření její podstaty,“ míní Laura Janáčková.

Roman Kufa dodává: „Ač je to operace velmi žádaná a pro intimní stránku života ženy zdravotně i esteticky nesmírně prospěšná, nemluví se o ní. Ani média se stále ještě neptají, to se ale, na rozdíl od osobního svěřování žen, v budoucnosti změnit může.“