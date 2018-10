Andrea Zunová, Novinky

Jen pro srovnání, zatímco v roce 2006 si nechaly "vylepšit" určitou část těla pouze čtyři procenta českých pacientek starších 51 let, v roce 2010 to už bylo 26 procent žen této věkové kategorie. Podle plastických lékařů ovšem výrazně roste i počet pacientů v seniorském věku, tj. v 65 či dokonce v 70 letech. Ti obvykle přesně vědí, co chtějí - zpravidla operaci obličeje a krku (facelift) nebo očních víček.

„Medicína jde dopředu, prodlužuje náš věk a díky celosvětovému trendu mladosti se snažíme po celý svůj život dobře a mladě vypadat a udržovat se v kondici,“ komentuje zájem starších pacientů o estetické úpravy těla vedoucí lékař Perfect Clinic Roman Kufa. Jeho kolega, lékař Lukáš Frajer, dodává: „Zrovna nedávno jsem operoval víčka 67letému muži a kolega prováděl facelift u pacienta dokonce ve věku 78 let!“

Operovat pacienty v takto pokročilém věku prý nezahrnuje žádná zvláštní rizika. „Pacient byl v dobré formě, žil velmi aktivním způsobem života a toužil po vypnutí obličeje. Čili nebyl žádný důvod takového pacienta odmítnout,“ vysvětluje Roman Kufa.

Finance hrají důležitou roli



Nárůst českých pacientů starších 51 let potvrdila studie serveru plastická-chirurgie.info. Z jejích výsledků také vyplývá, že roste celkový počet pacientů plastické chirurgie v České republice. Čísla pochopitelně souvisí s neustálým posouváním průměrného věku české populace, stejně jako s jejím zdravotním stavem. „Populace stárne, ale není nemocná,“ shrnuje Kufa.

Důležitou roli pochopitelně hraje také finanční situace pacienta. „K nám chodí lidé, kteří jsou sociálně zajištění, mají své peníze vydělané například podnikáním a užívají si jich, anebo, a to se děje velmi často, jim operaci hradí děti,“ vysvětluje Kufa dostupnost plastických operací pro seniory. Podle Kufy vzrostl zájem o dárkové poukazy na plastickou chirurgii oproti minulým letům v průměru o 20 %.

Tři skupiny pacientek plastické chirurgie

Lékaři Frajer a Kufa rozeznávají z hlediska věku i charakteru operací tři skupiny pacientek. Ženy a dívky ve věku 18-35 let nejčastěji žádají zvětšení prsou, liposukci a operaci nosu. Podle Lukáše Frajera lze mladé pacientky ještě rozdělit na dvě specifické podskupiny. Jde jednak o mladé dívky, které od puberty touží po větších ňadrech a sotva dosáhnou plnoletosti, dělají vše pro uskutečnění svého snu. Na druhé straně se jedná o maminky ve věku 30 let, které touží po návratu křivek těla před dětmi. Nejčastěji mají zájem o modelace prsou a plastickou operaci břicha (abdominoplastika, mini-abdominoplastika).

Druhou velkou skupinou jsou klientky ve věku 35 – 45 let, kam pochopitelně zasahují i maminky po porodu. Kromě modelací prsou a abdominoplastik se v této kategorii upřednostňuje operace víček, labiaplastika (plastika genitálu), přetrvává zájem o plastiku nosu a nově se mezi top zákroky objevuje miniinvazivní operace obličeje (Silhouette). „Tenhle americký trend miniliftingů už proniká i k nám,“ říká Frajer.

Jak již bylo řečeno, horní věková hranice skupiny pacientek kolem 45 let se stále posouvá. Klientky si vybírají z širokého mixu plastických zákroků, které odpovídají roli a postavení člověka, životnímu stylu i naturelu v kombinaci s tělesnou kondicí. Převládá ovšem zájem o facelift a operaci víček. Naopak ubývá poptávka po operacích břicha a kvůli ztrátě elasticity kůže už nebývá většinou řeč ani o liposukcích.

Pro starší pacienty a pacientky je typické, že více než mladí o operaci přemýšlí a vše zvažují. „Ovšem když už se rozhodnou, většinou je změna naprosto na místě a vede k maximální spokojenosti,“ dodává Kufa.