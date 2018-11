Cibuli pokrájíme, orestujeme na sádle, doplníme zelí, špetku soli, kmín a podusíme do poloměkka. Směs necháme okapat a vychladnout. Do obou mletých mas přidáme sůl, pepř, majoránku, vejce, kečup, hořčici, strouhanku, prolisovaný česnek a důkladně promícháme. Těsto rozetřeme na potravinářskou fólii ve tvaru obdélníku a poklademe parmskou šunkou. Do středu položíme připravené zelí a zabalíme do válečku. Sekanou uhladíme, podlijeme vodou a vložíme na 45 minut do trouby při 190 °C. Během pečení ji poléváme výpekem.