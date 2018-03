Michaela Cmíralová, Novinky

Toho, co nám nebo našim mazlíčků, klíšťata mohou způsobit, není málo. Tato malá stvoření přenáší jak bakteriální, tak i virové choroby. Ty při zanedbání příznaků mohou vést k vážným zdravotním problémům.

U lidí se často objeví degenerace pokožky, špatné vidění až slepota nebo i neustupující nevolnost a závratě. A to je opravdu jen malý zlomek toho, co vše nám klíště může přivodit. „Potvrdila se u mě borelióza, která mi dodnes ničí život. Potýkala jsem se s bolestmi rukou, nohou a špatným viděním. Pravé oko už je ztracené, ale snažíme se dnes zachránit alespoň to levé,“ svěřila se nám Barbara, která bojuje s boreliózou už pět let. Podle ní byla chyba v tom, že nezačala hned brát antibiotika.

Detail přikouslého klíštěte

FOTO: fotobanka Profimedia

Jak se proti klíšťatům chránit?

Pro naše mazlíčky existuje dokonce více přípravků, jak je chránit proti nechtěným parazitům než pro nás samotné. Nabídka je opravdu široká od ampulí, které se kapou na jedno až dvě místa na těle zvířete a mají chránit až čtyři týdny, přes spreje a pěny, které se aplikují na celé tělo, až po obojky proti klíšťatům, které odpuzují klíšťata čtyři až sedm měsíců. Při rozhodování, jaká ochrana bude nejlepší právě pro vašeho mazlíčka, se řiďte podle jeho velikosti a typu srsti. Pro ty menší, kteří váží do patnácti kilogramů, jsou vhodné ampule. Pro větší psy s dlouhou srstí se finančně vyplatí pořídit spíše spreje nebo pěny a pro ty krátkosrsté můžete zvolit i obojky. „Ne všechny obojky nabízí takový efekt, jaký by si klient představoval a ne všem psům sednou, je proto potřeba si obojky postupně vyzkoušet,“ upozorňuje veterinář Jiří Filip.

U lidí je to jiné. Ani ampule ani obojky se pro nás nevyrábějí, a tak musíme být prostě opatrnější. Když už vyrazíte do lesa, nezapomeňte na dlouhé rukávy a nohavice. Samozřejmě je vhodné chránit se také repelentem nebo se nechat očkovat, jak uvádí přednosta Dermatovenerologické kliniky Petr Arenberger: „Dobrá zpráva je, že proti encefalitidě existuje preventivní očkování, takže bych ho všem vřele doporučoval.“

Jak se klíštěte správně zbavit?

V první řadě je nutné se klíštěte zbavit co nejdříve, a to jak u psů, tak u jejich páníčků. Odstraňování klíštěte by mělo být šetrné. Základním pravidlem je nemačkat tělíčko klíštěte. Riskovali byste totiž, že do rány vyzvrátí obsah svých zažívadel, který může obsahovat choroboplodné zárodky. Zvýšilo by se tím riziko přenosu infekce.

Jak správně vyndat klíště svým domácím mazlíčkům?

Podle obou odborníků jsou na odstranění klíštěte nejvhodnější speciální háčky, karty nebo kleštičky, které klíště uchopí zespodu za hlavičku a nemačkají jeho tělíčko. „Háčky mají zářez, do kterého se uchopí hlavička těsně nad sosáčkem, tím klíště nenutí se dávit a snižují riziko nákazy,“ uvádí Filip. Stejně tak radí i Arenberger: „Dříve se klíště potíralo olejem a čekalo se, až se pustí samo. To dnes nedoporučujeme. Hrozí totiž přesun materiálu z klíštěte do člověka. Dnes se snažíme klíště odstranit kývavým pohybem speciálními kleštičkami.“

Jedna z možných metod odstraňování klíštěte.

FOTO: twistertick.com

Pokud používáte běžné pinzety, u kterých je riziko, že klíště nechtěně zmáčknete, můžete použít speciální paralyzační roztoky, které klíště znehybní a zajistí tak, že se nebude při odstraňování dávit.

Kdy navštívit doktora?

Pokud se vám na kůži po odstranění klíštěte vytvoří červená skvrna, neváhejte zajít k doktorovi. Může se jednat o počáteční projev boreliózy. Tu by měly odhalit krevní testy a zničit antibiotika. „Nenechte se ošálit, červená skvrna nemívá žádné doprovodné projevy, nesvědí ani nebolí. I přesto je na místě nechat si vyšetřit krev,“ varuje Arenberger.

Lymská borelióza v podobě skvrny jako první příznak po kousnutí klíštětem

FOTO: fotobanka Profimedia

U našich mazlíčků jsou příznaky infekce mnohem hůře pozorovatelné. Často mezi ně patří například střídavé kulhání. Veterináře je ale vhodné navštívit se svým pejskem pokaždé, když se vám klíště nedaří vyndat, nebo pokud jeho část uvízne v ráně.

Po směru nebo proti?

Možná to mnohé z vás překvapí, ale názor, že máme s klíštětem točit po směru hodinových ručiček nebo proti, je mylný. Podle obou odborníků je nejlepší kývavý pohyb. „Klíště nemá na sosáčku závit, ale výrůstky,“ upřesňuje Filip.

Točením riskujeme, že se klíště přetrhne. Pokud se tak stane a v ráně zůstane sosáček, můžeme ho odstranit nebo ho tam i nechat. Podle veterináře Jiřího Filipa je vhodné navštívit kliniku, kde vašemu mazlíčkovi zbytky klíštěte odstraní jehlou. Naopak přednosta dermatovenerologické kliniky Petr Arenberger tvrdí, že lze zbytek klíštěte v ráně nechat. „Nemusíme se obávat, když tam zbyteček klíštěte zůstane, ale je vhodné místo správně ošetřit.“