ČTK

"Nárůst byl před pár lety, kdy byl o thajskou masáž velký zájem. Dnes ale klasičtí maséři moc thajské masáže nedělají, vytlačili je thajští maséři. Poslední dva roky začínají frčet jiné masáže, které jsou více relaxační a kosmetické, jako například čokoládové zábaly nebo medové masáže. Proto sledujeme i menší zájem o kurzy," řekl Petr Brada z Masážního a školicího centra v Plzni.

Masér, který chce dělat thajskou masáž, musí kromě rekvalifikačního kurzu v délce asi 150 hodin potřebného pro masérskou profesi absolvovat ještě specializovaný kurz. Správné doteky při thajské masáži se zájemci naučí v několikadenním kurzu, který stojí kolem 5000 korun. Masérky z Thajska, které absolvují kurz ve své rodné zemi, jsou v českém salonu ještě přezkoušeny.

:. Masáž od rodilé Tahiky má své nesporné výhody. Foto: Orient Spa



Umění thajských masérek je prý při proceduře znát. "Thajskou masáž vám český masér neprovede tak dobře jako rodilá Thajka, která je vychována v jiné kultuře, jiném náboženství a s odlišnou úctou k tělu i duchu. Terapeutické umění se navíc často přenáší z generace na generaci," řekla Hana Štětinová ze salonu Sabai, jehož vytíženost prý stále roste. "Thajská masáž již není trendem, ale stává se součástí péče o tělo a prevencí proti nemocem," podotkla.

Pozor na kvalitu salonů

Dodala, že salonů s thajskými masážemi sice přibývá, ale spousta z nich je jen doplňkem turistického ruchu. "Jejich kvalita nemusí být tak vysoká jako u salonu, který má stabilní místo na českém trhu se stabilní klientelou. Jako klient bych následovala doporučující reference přátel, odkaz či reklamu v seriózních médiích," radí Štětinová.

Před nevalnou kvalitou některých masážních salonů varuje i Michal Votruba z masážního salonu Tawan. "Thajská masážní centra se liší nejen cenou, ale bohužel i kvalitou. Mnoho lidí se dnes pokouší vydělat na této oblíbené službě mnohými způsoby, a bohužel neexistuje jednoduchá rada, jak rozpoznat opravdu kvalitní masáž," řekl Votruba.

:. Příjemné prostředí napomáhá regeneraci organismu. Foto: Essence

Určitým vodítkem může být podle něj cena, u které ale záleží na typu salonu. Někteří provozovatelé se rozhodnou pro jednoduchý styl thajských salonů bez sprch, kde jsou jednotlivé masážní místnosti odděleny jen závěsy. Jiní nabízejí thajské masáže v komfortním prostředí vybaveném sprchou i šatnou. Samozřejmostí je pak jednorázové oblečení a obuv či odličovací ubrousky pro dámy.



"Oba typy salonů si najdou své klienty. Asi mohu říci, že méně vybavené salony s nižším standardem mají pro svou nenáročnost i levnější masáže. Neznamená to však, že mohou mít horší terapeutky. Thajská masáž může být bolestivá při energetických blokádách, které však masérka odblokuje, a po masáži by se člověk měl cítit dobře," popsala Štětinová způsob, jak poznat dobře odvedenou práci masérky.

:. Protahování je nedílnou součástí thajských masáží. Foto: Orient Spa

Thajská masáž pomůže při bolesti svalů, kloubů i hlavy. "Máme spokojenou zákaznici, která trpěla migrénou a po několika návštěvách úporné bolesti ustoupily a je tím velmi nadšena. Na bolesti svalů a protažení těla je skutečně thajská masáž velmi dobrá. Tělo protáhne daleko lépe a komplexněji než naše klasická, evropská masáž," řekla Monika Fryčová ze salonu Thai Sun.

Součástí masáže je i relaxace

Thajská masáž pomáhá také při zkrácených svalech a posiluje imunitní systém, který pak lépe odolává virům a infekcím. Asijská procedura, která je stará více než 2000 let, je vhodná i pro těhotné ženy.

Vyhnout by se jí ale měli lidé s vysokým krevním tlakem, rakovinou nebo s nemocí AIDS. "Thajská masáž urychluje proudění krve v těle a mohlo by dojít k urychlení průběhu nemoci," upozornil Votruba.



Klasická thajská masáž, která trvá 60 minut, stojí v českých salonech zhruba od 600 do 1000 korun. Její příjemnou součástí je kromě thajské melodie také relaxační místo pro vychutnání zeleného čaje. Některé salony doplňují masáže bylinnými balíčky, které se nad párou nahřejí a terapeutka s jejich pomocí uvolňuje ztuhlé svaly před masáží.