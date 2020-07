Přátelit se s expartnery lze, ale ne vždy je to dobrý nápad

Člověka, se kterým jsme zažili řadu pěkných chvil a něco pro nás po jistou dobu znamenal, si chceme po rozchodu v životě uchovat většinou tehdy, pokud se nám daří rozejít se na rovinu, bez ošklivých scén.

Podle newyorské terapeutky a autorky knihy Bible rozchodu Rachel Sussmanové se ale obecně doporučuje velká opatrnost. Cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly a snaha o lepší vztah v jiné formě může dopadnout katastrofou.

„Udržovat kamarádský vztah s expřítelem je krokem značně riskantním, přesto se podle statistik takto rozhodne zhruba šedesát procent lidí. A okolo dvaceti procent udržuje přátelství s více než jedním bývalým partnerem,“ dodává psycholožka Kateřina Slámová.

Přitažlivost, která nevyprchá

Člověk by měl ale myslet dvakrát, i pokud se rozpadlo soužití, které bylo po většinu času zdravé a harmonické. Studie z roku 2000 ukazuje, že v přátelstvích mezi ex se objevuje větší negativita a hrozí jim více problémů, než tomu je v přátelství mezi mužem a ženou, kteří spolu nikdy nic neměli.

A pozor. Větší riziko neúspěchu hrozí těm, kdo nebyli přáteli před tím, než spolu začali randit. „Jak se chcete stát kamarády, pokud na začátku vašeho vztahu zafungovala hlavně silná přitažlivost?“ ptá se Sussmanová.

„Přitažlivost vždycky nevyprchá.“ V takovém případě bude velmi obtížné vybudovat kamarádství, chybí pro něj totiž základ.

A ještě jednu věc si musíme ujasnit – netlačí nás náhodou do vzájemných kontaktů hlavně bývalý partner? Tady se může jednat o manipulaci. Někdy je takové přátelství založeno čistě na tom, že se chceme vyhnout dramatu.

Nechceme být krutí a nezvedat telefon nebo odmítat schůzky. „Může se stát, že vás bývalý ještě zcela nenechal jít a vy se snažíte být rozumní a vyhovět. Pokud je mezi vámi nevyřešená přitažlivost a napětí, které nemusí být příjemné, není to z dlouhodobého hlediska dobré,“ tvrdí vztahová koučka Samantha Jayenová.

Hrajte fér

Jeden z partnerů se může po rozchodu chovat i vypočítavě. „Jestliže chcete s ex udržovat kamarádský vztah, je důležité se zamyslet nad důvody, které vás k tomuto kroku vedou,“ radí Kateřina Slámová s tím, že mnoho partnerů se i po rozchodu snaží z nové situace vytěžit maximum.

Budoucí výhody mohou vidět v občasné finanční či jiné výpomoci nebo nezávazném sexu. Mít po ruce někoho, kdo nás dobře zná a dělá nám vrbu, taky není marné. Což ale neznamená, že ze vztahu nemůžete mít žádnou výhodu. Spíš jde o férovost a vědomí, že z přátelství budou mít prospěch oba.

Pěkný vztah po rozchodu je sice plný rizik a obtíží, ale pokud se povede, stojí za to. „Existuje mnoho důvodů, proč si ho uchovat. Nezáleží na tom, jestli jde jen o to, že ho nechcete ztratit, nebo protože to je skvělý člověk,“ dodává Samantha Jayenová.

„Možná sdílíte spoustu dobrých vzpomínek, vzájemně se umíte podpořit ve svých cílech, máte spolu domácího mazlíčka…“ vyjmenovává. I praktické věci, jako je stejný okruh přátel, pracovní prostředí, ve kterém na sebe čas od času narazíte nebo i společné děti, jsou pádným důvodem k dobrým vztahům.

Má to ale jednu zásadní podmínku – už by mezi vámi neměla probleskovat sexuální přitažlivost. A to ať jde o oboustranné, nebo jen jednostranné pocity. Pokud ale nic z toho nehrozí, kamarádství nic moc nebrání.

„Někdy je lepší ve vztazích změnit dynamiku než hledat někoho nového. Zůstat kamarád s ex nám může přinést do života trochu víc bezpečí, emoční podporu a spoustu pozitivních pocitů,“ vysvětluje Jayenová.

Dodržujte pravidla

Pokud máme transformaci na kamarády zvládnout, chce to hlavně osobní odhodlání. Ale i tak je tu několik pravidel, která by podle odborníků měli dodržovat po rozchodu všichni.

„Někteří lidé se stanou přáteli ve chvíli, kdy je přitažlivost pryč, jiní až když jsou v novém vztahu,“ říká koučka. Chybí ovšem návod, co je dobře a co špatně. Prostě je třeba instinktivně sledovat, co je pro nás nejlepší.

Co tedy dělat, aby se všechno nezamotalo a my neublížili sobě ani své bývalé lásce? Nikdo totiž nemůže zaručit, že se staré city znovu neobjeví…

Nějakou dobu se nestýkejte



Což většinou znamená být bez sebemenšího kontaktu. Telefonáty, SMS, kontakt přes sociální média včetně lajkování statusů, to vše zpomaluje proces zotavení z rozchodu. Udělejte si prostor, ve kterém můžete vztah oplakat. Chce to minimálně tři měsíce, klidně i víc.

Měli byste se umět překonat a soustředit se na další důležité vztahy v životě i na ostatní věci, jež máte. Tedy na práci, záliby a celkově na své dobré bytí. Nejste si jistí, že je správný čas? Zeptejte se sami sebe, co byste cítili, pokud by váš bývalý partner chodil s někým jiným. Přáli byste mu to, nebo byste žárlili? Podle toho snadno poznáte, zda se mu ozvat, či nikoliv.

Vyjasněte si motivy

Ujistěte se, že se v novém přátelství budete cítit dobře. Položte si několik otázek. Přispěje nový vztah k mé psychické pohodě, či právě naopak? Přitahuje mě stále můj ex? Přitahuji já jeho? Chci skutečně přátelství, nebo si chci jen něco dokázat?

Promluvte si spolu

Dobrým znamením je, pokud se cítíte tak komfortně, že si s bývalým partnerem můžete v klidu promluvit o tom, co od přátelství čekáte. Dokážete se ho zeptat na rovinu, jestli chce totéž? Je lepší připravit se na různé alternativy rozhovoru. Váš ex může návrh přijmout s radostí, ale i chladně odmítnout. Ujistěte se, že jste tento risk ochotni přijmout.

Vídejte se raději ve skupině

Může to zmírnit napětí hlavně v prvních fázích. Nemáte-li stejnou skupinu přátel, uspořádejte večírek. Zjistíte tak, jak se se svým bývalým cítíte v jedné místnosti.

Změňte zvyky

Někdy je obtížné chovat se jinak, než jak jste byli ve vztahu zvyklí, ale je určitě dobré stanovit a zachovat určité meze. Už není vhodné posílat si denně zprávy.

Nescházejte se večer tam, kam jste chodili na romantické schůzky, nedávejte si vaši oblíbenou lahev vína. Neflirtujte a nebavte se o sexu. Určete pravidla a dodržujte je. Začnete-li dumat o důvodech k rozchodu a zpochybňovat je, připusťte si to.

Buďte k sobě upřímní

V této fázi už máte být připraveni na to, že váš ex potká někoho nového. Víte, že je to dobře, ale možná vás to bolí, když se to stane. V tom případě z přátelství rychle vycouvejte.

Stejně tak nestrkejte hlavu do písku, pokud se začnou znovu objevovat pocity náklonnosti a náhle je nad slunce jasné, že vzájemná přitažlivost zcela nezmizela. Stává se to často a věřte, že je lepší udělat krok zpátky.

Ať vás nebrzdí

I když si s bývalým partnerem vše vyřešíte a jste rádi, že jste ho neztratili, odborníci radí, abyste se měli na pozoru a nesabotovali vlastní budoucnost. Můžete tím oddalovat, nebo si dokonce kazit vztah s někým jiným, jak to ukazuje průzkum psycholožky Stephanie Spielmannové.

Váš bývalý partner a současný kamarád totiž stále může plnit některé z vašich emočních potřeb, takže se vám vlastně ani nechce hledat někde jinde a vstupovat do rizika nových pokusů o vztah.

„Pokud si někoho najdete a řeknete mu: Můj ex je můj nejlepší přítel, zamyslete se! Dáváte novému vztahu opravdu šanci?“ ptá se autorka rozvojové literatury Rachel Sussmanová.