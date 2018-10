famous.cz, Novinky

Psychologové dnes tvrdí: "Plastická chirurgie, zvláště zvětšení ňader, dodává ženám sebevědomí a zlepšuje jejich sexuální život."

Odborníci sledovali několik typů operací estetické chirurgie a jejich vliv na sebevědomí. Největší efekt u žen vyvolalo právě zvětšení prsů, liftink ňader a zúžení kontur těla.

"Několik let po sobě se objevují studie, které dokazují, že plastická chirurgie zlepšuje obraz těla a sebevědomí. Považovali jsme dlouho za jasné, že když se někdo cítí lépe a připadá si atraktivní, je více sexy a má také lepší sexuální život. Dnes máme na stole výzkum, který to potvrdil," uvedl docent Guy Stofman, odborník na plastickou chirurgii při University of Pittsburgh.

"Nechceme ale, abyste si řekli: Hele, když mám větší prsa, tak budu mít víc sexu. Plastiku nepodstupujete, protože chcete mít lepší sex. Je to spíš jen velké plus toho zákroku," zdůraznil Stofman.

Efekt se dostavuje především u žen, které tak snáze dosahují orgasmu. Ale mnohdy pomáhá také mužům, s výjimkou operací penisu, kde jsou výsledky stále nedokonalé.