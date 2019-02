Ivan Vilček, Právo

Milióny Číňanů budou v budoucnu nuceni hledat svou životní partnerku pravděpodobně v přilehlých dálnovýchodních oblastech Ruska. "Dnes, kdy lékaři jsou dopředu schopni určit pohlaví dítěte, je Čína zmítána velkou vlnou potratů.

Mnohé Číňanky, když zjistí, že by se jim měla narodit holčička, se rozhodují pro potrat v naději, že napříště by to už mohl být kluk. Výsledkem toho je ale vysoký nárůst mužské populace na úkor ženské. Zatímco v roce 1982 připadalo na 100 děvčátek 108 chlapečků, dnes je to již 117 hochů," konstatuje deník s odvoláním se na čínské zdroje.

Čínské úřady si začínají uvědomovat nebezpečí této tendence a připravují zákon, který by umožnil trestat lékaře provádějící potraty ženských plodů. Chystají se také zakázat poskytování informace o pohlaví budoucího potomka.

Obavy ze ztráty genů

Ruská média se obávají, že čínští mladíci budou v příštích letech stále ve větší míře hledat nevěsty v Rusku a zřejmě výrazně vzroste i počet čínských přistěhovalců.

"Důsledkem této čínské genetické invaze by mohlo být, že dálnovýchodní ruské obyvatelstvo ztratí své evropské kořeny. Hustota obyvatel na jeden kilometr čtvereční je dnes na čínské straně až patnáctkrát větší než na straně ruské. Navíc Rusové houfně opouštějí tyto oblasti," napsal k tomuto problému populární moskevský týdeník Argumenty i fakty.

Do Přímorského kraje se dosud legálně přistěhovalo několik desítek tisíc Číňanů, ale kraj by jich podle místních činitelů uživil i 200 tisíc. Získat ruské občanství není jednoduché, ale svatba s Ruskou celý proces podstatně zjednoduší.