Laura Janáčková, Právo

V minulosti se staří muži těšili úctě, a proto naprostá většina z nich neměla vůbec žádný problém s tím, aby si přiznala svůj věk a nesnažila se ho zamaskovat nebo nějak utajovat. Dnes, kdy tvrdě vládnou ideály krásy, mládí a výkonnosti, se muži často tváří, že nejsou až tak staří.

Isidor Sevilský, jeden z nejvlivnějších vzdělanců raného středověku a biskup sídlící v 7. století ve španělské Seville, uváděl v jednom ze svých děl, že opravdovým starcem je člověk ve věku padesáti let. Před sto lety napsal proslulý francouzský doktor Auguste Debay ve své knize Muž a žena v manželství, že úpadek mužnosti začíná v padesátém šestém roce.

Navíc tento fakt výmluvně komentoval: „V době plné mužnosti se fyzická láska přirozeně plní v nádržkách semenných, avšak v době úpadku vychází skoro výhradně z mozku. Muž se stává chlípným. Mozek si v úpadku žádá něčeho, co mu úd poskytnouti nemůže. Starče, zbraň tvá otupěla, namáhání tvé je směšné.“

Moderní psychologie z roku 1940 popisuje stárnutí pána tvorstva: „Muž se mění na nespokojeného, všechno věčně kritizujícího a celý dům znervózňujícího domácího tyrana, který neustále hlučně hovoří a rozkazuje.“

Až na malé výjimky se muž starší šedesáti let spokojí s jednou nebo nejvýš se dvěma ejakulacemi týdně. Bez ohledu na počet příležitostí ke koitu nebo na míru žádostivosti partnerky.

V roce 1966 se ke slovu dostala věda prostřednictvím výzkumů, které zpracovali průkopníci americké i světové sexuologie William Masters a Virginia Johnsonová. Jako první přesně popsali změny, ke kterým dochází v mužské sexuální aktivitě s přibývajícím věkem.

Z jejich díla Lidská sexuální aktivita se dozvídáme, že u stárnoucích mužů jsou erekce, zavedení i ejakulace pomalejší. Také období, kdy muž bývá schopný následného pohlavního styku, je delší.

Adekvátní stimuly a žena, kterou sex baví

Odborníci také zjistili, že u mladíků dochází k plné erekci penisu za tři až pět vteřin. Na rozdíl od mužů po šedesátce, kdy reakční čas dosahuje přinejmenším dvojnásobné délky nebo je delší a delší…

Když už však k erekci dojde, mohou ji podle jejich studie udržovat relativně dlouho, aniž by došlo k ejakulaci. Výstřik semenné tekutiny je však téměř o polovinu vzdálenosti kratší než u mladého muže.

Autoři ještě zaznamenali, že pánové po šedesátce na sex někdy zapomínají, a to zvláště tehdy, pokud ho od nich nikdo nevyžaduje.

Důležitou roli hraje v jejich případě také stimulace: „Návrat efektivních sexuálních funkcí je u mužů možný i ve věku 70 let,“ píší Masters a Johnsonová.

„Je ale potřeba, aby dostávali adekvátní stimuly a měli k dispozici partnerku, která je zainteresovaná na sexuální činnosti.“ Jinak řečeno, potřebují ženu, kterou sex baví a vyžaduje ho. Dodnes však zůstala nezodpovězená otázka, jestli je tou zainteresovanou osobou vlastní manželka.

Ke konci 20. století se věda posunula ve svém bádání ještě dál. Jako by medicína razila heslo: „Soustřeďme se na penis, není potřeba, abychom si dělali hlavu s mužem, který je k němu připojený.“

V roce 1998 totiž americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil k užívání první lék na léčbu erektilní dysfunkce. A od té doby mohou mít naši muži erekci téměř přímo na přání.

Důležitá péče o zevnějšek



Mezi padesátníky, šedesátníky a dalšími mladíky se najde řada čiperů, kteří udržují své tělo ve velmi dobré kondici díky cvičení a sportování. Také se obvykle zdravě stravují. Mají zároveň mladého ducha a občas neváhají investovat své zdroje do svých něžných poloviček.

Přesto nemá většina žen velký problém s tím, aby u svých mužů poznala, kdy u nich stáří začne rázně klepat na dveře. Zvlášť když nosí slipy, případně i nátělník, nemají upravené pubické ani jiné ochlupení a používají po holení Pitralon. Nebo se kolem nich vznáší jiný pachový odér, který ženám nevoní zrovna příjemně.

Nemluvě už o těch, kteří jsou i celkově tělesně ochablí a někdy mají penis pohřbený v lavině podbřišního tuku. A jako by to nestačilo, nedokážou uspokojit ženu nekoitálně, v noci často chodí na toaletu a řídí se heslem: „Poslední kapka patří do kalhot.“

Takže, milé dámy, pokud se nechcete dočkat takového stáří u svých mužů, musíte o ně pečovat. Nepřekrmujte je, vykoupejte si je, ostříhejte, oholte a navoňte. Ale hlavně je s láskou laskejte a stimulujte. Vizuálně, psychicky i tělesně.

Výzkumy totiž ukazují, že pravidelně udržovaný sexuální projev se významně podílí na vzniku sexuálně stimulujícího ovzduší v manželství. To pak zvyšuje sexuální dráždivost a vytváří kapacitu pro sexuální činnost, která často překračuje věk i osmdesáti let. Muži nám pak v klidném manželském přístavu nezestárnou.