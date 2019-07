das, Novinky

1. Než se pustíte do velké hádky, vše si řádně promyslete

Samozřejmě, dojde-li ke konfliktu, je někdy moc těžké udržet emoce na uzdě, natož nad věcmi pořádně přemýšlet. Nicméně zvlášť, když se podobné okamžiky neustále opakují, je to namístě.

Než se tedy pustíte do hádky, pak si nejprve sepište do jednotlivých bodů, proč jste tak moc naštvaní. Poté si vše ještě jednou přečtěte a řekněte si po pravdě, zda vám všechny body dávají smysl, zda nebude lepší některé, které se například původního problému netýkají, raději vyhodit.

2. Zeptejte se druhého na jeho názor



Než začnete s hádkou, zeptejte se druhého, co si o všem myslí, jak daný problém vyřešit. Nepřistupujte k druhému jako k někomu, kdo stojí proti vám, ale jako k partnerovi, se kterým chcete problém společně vyřešit.

3. Soustřeďte se na to, co vám říká druhý



Pokud se snažíte s partnerem vyřešit nějaký problém a vy se během jeho hovoru, byť jen na chvilku, podíváte do telefonu, pak se nedivte, že začne být víc naštvaný, než by chtěl on sám.

Při důležitých věcech se tedy maximálně soustřeďte na to, co vám druhý říká, dáte mu tak najevo, že vás jeho názor skutečně zajímá.

4. Dýchejte

V naštvanosti člověk řekne často něco, co ho posléze může mrzet a co ho následně může stát mnoho úsilí, aby vše urovnal. Proto, než cokoliv řeknete, nejprve se několikrát zhluboka nadechněte. Zjistíte, že i těchto pár vteřin zklidní vaši mysl a bude větší pravděpodobnost, že neřeknete nic bez rozmyslu.

Pokud vám to nebude ke zklidnění stačit, udělejte si na 10 minut pauzu (například zavolejte kamarádce či si zajděte pro dobrou kávu), a až poté začněte s partnerem věci řešit.

5. Vyhněte se hádkám v opilosti

V opilosti člověk ztrácí zábrany a často z úst vypustí něco, co s realitou nemusí mít nic společného. Zpět to ale vzít obvykle nejde.

6. Zkuste se povznést nad hněv

Hněv bývá jen převlečený strach. Proto chcete-li se povznést nad své pocity hněvu, odpovězte si nejprve na otázku: „Z čeho máš takový strach?” Až když si odpovíte na tuto otázku, začněte hovor s partnerem. Zjistíte, že pak budete mnohem věcnější a dosáhnete lepších výsledků, než když budete vulgární a věci budete zobecňovat.

7. Nikam nespěchejte

Pokud vás něco rozčílí, zkuste nereagovat hned. Nechte alespoň chvilku věci jen tak plynout. Čím déle to vydržíte, tím vaše argumenty získají na síle a vyhnete se hnaní věcí do extrému.

8. Sledujte řeč svého těla

Řeč těla je při řešení konfliktů stejně důležitá jako dikce vašeho hlasu. Mluvte proto klidně, hleďte druhému do očí a zkuste své tělo uvolnit. Zapomeňte na jakékoliv ukazování prstem, valení očí, sarkastické či hanlivé poznámky. Neustále si proto sama sobě říkejte, že proti vám nestojí žádný protivník, ale partner, kterého pravděpodobně milujete.

9. Nečiňte druhého viníkem

Snažte se i při hádce vyhýbat nejrůznějším obviněním a souzení druhých. Kritiku tak vztahujte na chování, a ne na konkrétní osobu. Řekněte jim, co dělají špatně, ale neútočte na jejich osobnost a charakter.

10. Včas zalezte do postele



Pokud se hádáte kvůli něčemu důležitému a dlouhý čas to nevede k žádnému výsledku, pak hádku raději přerušte a jděte si lehnout. Oba jste zajisté vyčerpaní a díky spánku získáte novou energii a zároveň čistší hlavu a klidnější mysl.

11. Méně mluvte, více poslouchejte

I když s druhým nesouhlasíte, vyslechněte si ho a snažte se respektovat jeho názor. Nesnažte se ho za každou cenu přesvědčit o opaku.

12. Nejde o vítězství, ale o společné štěstí

Dojde-li u vás na důvody k hádce, vždy mějte na mysli, že pravda nemusí být vždy na vaší straně. Mnohem důležitější je, zda i nadále spolu budete šťastní. Cílem vaší hádky by tak nemělo být vaše vítězství, ale společné nalezení řešení problému.

Nejde přeci o to, aby byl spokojený jen jeden z vás. Aby to mělo skutečný smysl, musíte být spokojeni oba. Tudíž se obvykle neobejdete bez kompromisu.

13. Někdy je lepší problém ignorovat

Podle odborníků až 69 % manželských hádek není nikdy vyřešeno. Je to dáno tím, že většina párů řeší často neustále jednu a tutéž věc pořád dokola. Přitom řešení existuje - místo neustálého řešení jednoho problému ho začněte ignorovat.