Zprvu je zapotřebí vytyčit si reálné a přiměřené cíle. Je lepší, aby zpočátku byly spíš nižší. Pak se stanou snáze dosažitelnějšími. Z nesmělého jedince zřejmě nikdy nebude zcela suverénní extrovert a bavič davů, ale postupným tréninkem se může pozvolna zlepšovat a dostávat vždy o stupínek výš.

Za každé malé sebepřekonání je přitom důležité se pochválit. „Třeba za to, že pohovoříte pár vět s prodavačkou, vyřídíte nepříjemný telefonát, zeptáte se sousedky, jak se jí daří, neodmítnete pozvání na abiturientská setkání atd.,” doporučuje psycholožka Alice Vondrová.

„Můžete se také přihlásit na kurzy autogenního tréninku nebo jógy. Tam nemusíte hovořit o svém problému, přesto se uvolníte. Ve zrelaxovaném těle má duše větší prostor k rozvoji. Postupně se naučíte ovládat své tělo i mysl a výrazně se zklidníte. Časem zvládnete také to, jak dosáhnout relaxace sám. Nejprve doma, a pak vlastně kdekoliv. Získáte tak nástroj, jak se uklidnit, když to budete potřebovat,” radí.

Zároveň je dobré negativní proroctví – stejně to nedokážu – nahradit pozitivní autosugescí.

„Postupně svému podvědomí vnuťte pozitivní poselství typu: jsem klidný, dobrý, aktivní, spolehlivý, hodně toho umím a věřím si. Poselství si opakujte každé ráno, během dne i večer. Na konci dne si v klidu zrekapitulujte, co se vám povedlo, a pochvalte se za to,” doporučuje psycholožka.

Svět patří připraveným



I velmi aktivní a smělí lidé, sportovci, manažeři i další osobnosti, se na důležité výkony připravují pomocí mentálního tréninku. Spočívá v takzvané vizualizaci. Při ní si svůj budoucí úspěch představují ve své mysli. Zažívají si ho a upevňují. Všimněte si, že metoda počítá s úspěchem, ne s neúspěchem.

„Kouzlo vizualizace spočívá v tom, že se nejprve uvolníte. Pak si před svým vnitřním zrakem promítnete rozhodující situaci, ve které jednáte tak, jak byste si přál. V mysli si proberete všechny eventuální možnosti a tím se na ně připravíte. V hlavě si několikrát přehrajete také situaci, ze které máte obavy. A do detailu si ji prožijete,” upozorňuje Vondrová.

„Pokud to uděláte několikrát, strach se začne vytrácet, protože vaše jednání už nebude krokem do tmy. Denně si dávejte drobné zkoušky odvahy a plňte je. Buďte trpělivý a pilný. Nešetřete se. Žádané vlastnosti a dovednosti si vytrénujete tak, že vám přejdou do krve a stanou se pro vás samozřejmostí,” dodává.

Jakmile jedinec získá více odvahy, je dobré, aby se obrátil na zkušeného terapeuta, který pomůže některé věci lépe zvládnout a zrychlí celý proces jeho proměny.