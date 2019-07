lin, Novinky

Zpěvačka Rihanna

„Zkrátka musíte uvěřit tomu, že rozchod byl sám o sobě darem. Plačte, pokud musíte, ale věřte tomu, že to tak nebude napořád. Znovu najdete lásku a bude ještě krásnější. Mezitím si užívejte sami sebe,“ poradila Rihanna svému fanouškovi na Twitteru.

Herečka Jennifer Anistonová

„Existuje několik stádií zármutku. Vždy je smutné, když se něco blíží ke konci. Roztrhne vás to napůl a nechá otevřené. I když se snažíte bolesti vyhnout, dožene vás, a to v ještě větší síle. Jsem lidská bytost a chybuju stejně jako kdokoliv jiný. Rozdíl je jen v tom, že jsem na očích veřejnosti. Snažím se nad to ale povznést,“ svěřila se Jennifer Anistonová v rozhovoru pro Vanity Fair v roce 2005.

Meghan, vévodkyně ze Sussexu

„Myslím, že je důležité, abychom si i po rozchodu uvařily samy pro sebe dobrou večeři, oblékly si hezké šaty, koupily si květiny a věnovaly se samy sobě, protože se často zaměřujeme jen na to, co nemáme a dáváme tomu větší důležitost než tomu, co máme,“ napsala britská vévodkyně Meghan na svůj blog v roce 2015.

Herečka Reese Witherspoonová

„Víte, mnoho lidí hraje tu hru s vinou. On udělal tohle, on byl takový, je to jeho chyba atd. Je samozřejmě mnohem jednodušší vinit z rozpadu vztahu toho druhého, ale pravdou je, že nakonec si musíme přiznat, jaký podíl viny máme na krachu vztahu my. Bolí to, ale jedině tak se můžeme posunout v životě dál,“ řekla v rozhovoru Reese Witherspoonová.

Herečka Uma Thurmanová

„Když jsem se poprvé vyrovnávala s rozchodem, někdo mi řekl, že mi bude trvat polovinu délky vztahu, než se s rozchodem vyrovnám a až pak se budu cítit lépe. V tu dobu mi to přišlo hrozné, protože jsem byla v agónii a to poslední, co jsem chtěla slyšet, bylo, že to bude trvat ještě další čtyři roky (byli jsme spolu 8 let). Dnes, po více než čtyřech letech, musím uznat, že je to pravda a já se cítím konečně v pohodě,“ řekla herečka Uma Thurmanová v rozhovoru pro Redbook v roce 2008.

