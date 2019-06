lin, Novinky

„Co se stalo s naším sexuálním životem?“

Lidé často berou touhu a sexuální apetit za něco samozřejmého. Často je pak překvapí, když v prvním roce manželství obojí oslábne, nebo dokonce vymizí.

„Zmenšující se sexuální apetit může přivodit fyzické, ale i emocionální odcizení, zejména v případě, že se jeden z partnerů cítí neustále odmítaný a ten druhý naopak frustrovaný,“ říká terapeut Kurt Smith pro Huffington Post a radí, aby lidé začali tento problém řešit dříve než později, jelikož velká emocionální propast pak jde slepit těžko.

„Kdy budeme mít dítě?“

Mnoho lidí bere svatbu jako odrazový můstek k tomu mít děti. Jiní zase dávají přednost uvolněnějšímu typu svazku a chtějí si první léta jako novomanželé užít.

Téma dítě by mělo být alespoň částečně rozebráno ještě před sňatkem, aby partneři věděli, co po svatbě očekávat, a co ne. Předejdou tak zklamání a možnému odcizení a hádkám.

„Potřebujeme si nastavit pravidla“

Jedním z největších problémů mladých manželství je ten, že zatímco těla některých jedinců se plně vyvinula, jejich mentální a emocionální vyspělost ještě nedosáhla vrcholu.

„Dospělí jedinci jsou jednoduše schopni stanovit si pevné hranice, a to jak s přáteli, tak s rodinou, které vedou ke vzájemné spokojenosti,“ říká Smith. Samozřejmě, že je důležité dodržovat úzký vztah s rodinou a přáteli i po svatbě, ale není dobré jim dávat větší prioritu než své manželce či manželovi.

„Nebaví mě po tobě uklízet“

Spravedlivá dělba práce je jeden z klíčů ke spokojenému vztahu. Pokud si totiž nespravedlivě rozdělíte různé druhy úkolů, je jasné, že vás to po čase začne frustrovat.

V heterosexuálních vztazích stále přetrvává model, kdy muž chodí do práce a žena kromě práce zastane i veškeré domácí povinnosti, v nových vztazích se ale čím dál tím častěji objevuje i model, kdy se ženy o domácí práce vůbec nezajímají. Ani jeden příklad není dobrý.

Oba partneři by měli najít příjemný kompromis v dělbě práce tak, aby nevznikaly dlouhodobé frustrace a hádky o tom, kdo kde nechal špinavou ponožku či neumyl nádobí.

„Co kam patří?“

Ať už jste spolu před svatbou žili, nebo ne, je dost možné, že v rámci nového soužití nastanou nové organizační nesrovnalosti. Ať už vás totiž čeká stěhování nebo reorganizace dosavadního bydlení, je důležité, abyste si vyjasnili vize, které máte o společném bydlení.

Dohodněte se společně, jaké věci si ponechat a jakých se zbavit a ujasněte si, kam co patří, abyste předešli neustálému hledání věcí, které by vás postupně začalo víc a víc rozčilovat.