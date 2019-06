lin, Novinky

Kolik peněz vyděláváš?

„Tato otázka mi byla položena asi po dvaceti minutách trvání schůzky. Doslova chvilku potom, co jsem se napila svého drinku. Když jsem mu odpověděla, ať mi řekne, kolik si myslí, že vydělávám, odpověděl, že moc ne. Od této chvíle jsem věděla, že rande nebude mít pokračování,“ říká spisovatelka a majitelka své vlastní firmy Jen Glantzová pro Huffington Post.

Jaký je tvůj názor na anální sex?

„S touto otázkou jsem se setkala, když jsem teprve začínala s randěním a bylo mi kolem devatenácti let. Seděla jsem v luxusním baru, který byl pro mě jako pro studentku příliš drahý s chlápkem kolem třicítky. Když se mě na to zeptal, nevěděla jsem, co odpovědět, a to i proto, že se sexuálním životem jsem do té doby neměla příliš zkušeností. On mi ale vysvětlil, že je to pro něj zásadní informace. Netřeba říkat, že na druhé rande jsme již nešli,“ říká spisovatelka a sexuální terapeutka Gigi Engleová.

Jaká jsi doopravdy?

„Zažila jsem schůzku, na které mi jistý muž sdělil, že nesnáší plytké plácání a raději se baví o tématech, která jsou skutečně důležitá. Začal se se mnou bavit o neurovědě, Elonu Muskovi a mé odpovědi pro něj stále nebyly dostatečně dobré. Nakonec se zeptal, jaká doopravdy jsem. Ze schůzky jsem odcházela naprosto vyčerpaná a psychicky rozložená. Jediné, v čem jsem si tehdy byla skutečně jistá, že toho muže už nechci nikdy vidět,“ říká Lillian, která vede úspěšnou instagramovou stránku o randění.

Proč jsi single?

„Většina mých potencionálních partnerů chtěla vždy vědět, proč jsem single, aby věděli, zda do mě mají investovat svůj čas, či ne. Nejen, že tato otázka má již sama o sobě negativní podtext, ale zároveň působí, jako kdyby bylo něco na životě bez závazku špatně. Žena se pak začne hájit a ospravedlňovat místo toho, aby se otevřela novému vztahu,” říká Jen Ruizová, která vede blog o cestování.

Jaký byl tvůj expartner?

Jedna z nejhorších otázek, kterou můžete na prvním rande dotyčnému položit, je ta, jaký byl jeho poslední přítel či přítelkyně. Při navazování nového vztahu není rozumné se dívat příliš do minulosti, a to zejména co se expartnerů týče.

Pokud máte jisté pochybnosti, počkejte si, až toho druhého lépe poznáte a až pak se zeptejte, pokud je to nezbytně nutné. V začátcích vztahu ale zaručeně platí, že toto téma by mělo být tabu.