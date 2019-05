Tereza Lindauerová, Novinky

Na prvním místě v průzkumu španělských psychologů stojí rozhodně mužnost. Ženy touží po chlapákovi, který je, i případnou rodinu, v nebezpečí ochrání. De facto by se dalo říci, že macho muži mají zelenou, ale nemělo by se jednat jen o „povrch“, ale mužnost by měla být i „uvnitř“, což prý v dnešní době není snadné najít.

Dobrou zprávou pro muže je, že v nejhorším se ženy spokojí s tím, že jako chlapáci aspoň vypadají, když už „vnitřní mužnost“ chybí.

Pro mnohé ženy je také důležité finanční zázemí. Nejde jim přitom o luxusní šperky a drahé kabelky – i když i takové ženy se najdou – spíš je důležité, aby se muž dokázal postarat o ně a rodinu. Španělky preferují, aby muž vydělával více než ony. Prý mu to dává dobrý pocit, že je hlavním živitelem rodiny, a to se projeví i na partnerském soužití.

Zajímavá je pak třetí příčka výzkumu. Ženy mají rády muže, jejichž chování rozumí… Mnoho respondentek si totiž stěžovalo, že v dnešní době není jednoduché mužům porozumět. Často se stává, že i když muži dávají najevo, jak o ně stojí, často to vůbec neznamená, že by s nimi chtěli chodit. Což potvrzuje i Scott English v časopise Psychological Scinece.

„Není to tak dávno, kdy byly signály mužského ´balení´ naprosto jednoznačné, pozvání do kina, časté volání, aktivní komunikace – byly známkami, že se žena muži líbí a chce ji dostat. Jak vážně vztah bere, už byla samozřejmě věc jiná. Dnes ale taková jednoznačnost v chování neplatí. Mnoho mužů vysílá jasné signály, ale jejich důsledek jde do ztracena. Tedy lidově řečeno, ženu sice jasně ´balí´, ale vlastně si s ní začít nechce. Ženy jsou zmatené a ztrácejí se v tomto nejasném chování.“

Čtvrtým bodem, který žena u potenciálního partnera ocení, je - vyřešená minulost. S předchozími vztahy nebo manželstvím se tak nějak počítá, to na závadu není, problémem jsou neuzavřené vztahy. Ženy také nesnášejí „tajemnou minulost“, tedy neodtajněnou část partnerova života.

Ačkoli jsou duše romantické a hodně jim záleží na citové minulosti jejich protějšku, v tomto případě jde spíše o strach z nějakých nesplněných finančních závazků, děti z minulých vztahů, o kterých nemají ani ponětí a další „strašáky z minulosti“, kteří mohou narušit budoucnost.

Od pátého místa pak startují věci, které bychom asi čekali na vyšších příčkách výzkumu - tedy charisma, sex-appeal, smysl pro humor, ale i například hluboký hlas, který na mnohé ženy působí více sexy. Hodně žen také řeší, jaké mají muži ruce, nebo jak jsou vysocí. Zde jde především o to, aby byli vyšší, než jsou ony.