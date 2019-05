bok, Novinky

Zářným příkladem, že i po rozvodu může vše probíhat v klidu a bývalí partneři spolu mohou více než dobře vycházet, je americká spisovatelka Wendy Parisová. S manželem je rozvedená několik let, přesto od sebe nikdy nežili daleko. Stále pořádali společné akce, a syna, kterému je aktuálně 11 let, jako malého stále společně vodili do školy. Dokonce spolu trávili společné soboty.

Jak spisovatelka namítá, následný život vedle bývalého partnera je fyzicky a emocionálně náročný, a ne všem se něco podobného povede - ta možnost ale vždy existuje. Jak dodává, jejich syn měl tu výhodu, že si jednoduše mohl odběhnout od jednoho rodiče k druhému. „Bylo to jako žít ve velkém domě, ve kterém nás dělí několik bloků,” popsala pro server Independent.

„Zůstáváme tak blízko sebe, protože jsem nesnesla myšlenku, že by můj syn měl žít s pocitem, že se mu jeden z rodičů odcizí.”

V podobně přátelském duchu se nesl i rozvodový proces amerického podnikatele a zakladatele společnosti Amazon Jeffa Bezose a jeho ženy MacKenzie Bezosové.

Na co se zaměřit

Ať už jde o rozvod veřejně známých či neznámých lidí, je třeba si uvědomit několik aspektů, pokud má vše proběhnout co nejvíce v klidu.

„Člověk, kterého jsme si vzali, není zcela ten samý, se kterým se rozvádíme, lidé se jednoduše mění,” dodává hned na počátku Nicole Sodoma, zakladatelka rodinné právnické firmy. A ne každý se mění stejným tempem, i to je třeba si při rozvodu uvědomit.

I když už dvojice netvoří oficiální pár, je třeba se zaměřit na důležité věci jako vzájemný respekt a udržení stability, například kvůli dětem. Společně s dalšími věcmi to snáze napomůže tomu, aby oba bývalí partneři byli i po rozvodu schopni společně komunikovat a vycházet.

Nečekejte konec emocí

„Lidé se rozvádějí a mnohdy čekají, že obdrží nějakou emocionální spravedlnost,” tvrdí Kiri Maponya, rozvodová poradkyně z amerického New Yorku. To se ale málokdy stane.

„Rozvod je jednoduše proces, který s námi vždy otřese.” I proto je podle ní potřebné se připravit na nával emocí a snažit se jim porozumět.

Děti na prvním místě

Rodinná advokátka Caroline Krauss-Browneová vždy všem radí, aby co nejdříve jako první vyřešili záležitosti spojené s dětmi.

„Nemám ráda představu, že lidé berou dítě jako rukojmí, aby mohli dostat z druhého co nejvíce peněz. Děti jsou to, co nejvíce milujete.” Pokud si toho jsou rodiče vědomi a stojí si za tím, dohodnou se nejprve na tom, kdo bude mít v jejich životě hlavní roli, kdo se o ně bude starat atd. Toto samo o sobě pak následně mnohdy ulehčí i další zásadní věc - finanční vyrovnání.

Vyhněte se soudu

Mimosoudní vyřešení rozvodu jen pomocí právníků - tzv. přátelský rozvod - je nejen po emocionální stránce mnohem přínosnější.

Nekritizujte bývalého partnera před dětmi

Pokud mají mít budoucí vztahy expartnerů vůbec nějakou šanci na normální fungování, a mají spolu děti, je zásadní se vyvarovat jakékoli kritiky na účet druhého rodiče.

Koneckonců děti o rodiče rozvodem nepřicházejí, ani mnohdy nechápou, proč všude místo otec či matka slýchají najednou bývalý přítel, manžel, manželka. Oni otce a matku stále mají, i když rozvedené. Navíc negativní emoce mířené proti bývalému manželovi, manželce se mohou ze strany dětí velmi snadno obrátit proti tomu, kdo je inicioval.

Nenechte se ovlivnit názory jiných

Parisová rovněž varuje, aby si lidé po rozvodu dali pozor na reakce a názory okolí a nenechávali se jimi ovlivnit. Vždy se totiž najde někdo, kdo bude na straně jednoho z partnerů a druhého bude hanit. „Jednoduše si udělejte svůj názor, ten jediný je reálný,” dodává.