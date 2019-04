la, Novinky

Dennodenní rutina, školy, školky, práce, nákupy, úkoly s dětmi, vaření večeře, dodělávání restů do práce většinu lidí natolik vyčerpá, že nemají čas ani energii na cokoliv, natož na společné povídání si či milování.

Ještě horší jsou tyto vztahové pády tam, kde ještě děti ani nejsou, ale společné prožitky rychle nahradily počítačové hry, televize nebo dennodenní sedánky s kamarády u piva.

Ne náhodou tak partnerskému vztahu může zvonit umíráček. Někdy je to nenadálý odchod bez důvodu, úprk do náruče milence či milenky, může to být ale i setrvání ve vyhořelém vztahu a postupná ztráta vzájemného respektu či dokonce narůstající averze.

Nezapomínejte na staré sny



Ať už to zní jakkoli, bez tvrdé a dennodenní práce na vztahu to nepůjde, stejně tak to nepůjde bez vymezeného času pouze pro vás s partnerem. A to nejen ´když pohlídá babička nebo kamarádka´ a vy místo společných prožitků raději vymalujete dětský pokojíček nebo jedete s partou na víkend, kde se sotva se svým protějškem potkáte u drinku.

Že se vás to netýká? Zkuste si v hlavě jen tak projít, co vlastně víte o touhách partnera, kdy naposledy jste si vzájemně splnili sen nebo se rozpomínejte, jak je to dlouho, kdy jste se skutečně milovali a měli dostatek času partnera v posteli překvapit.

„Když jsme si jednou po delší době dali s manželem sraz na oběd ve městě, jako vždy jsem se těšila na to, že na chvíli vypnu hlavu a v klidu se najím. Přiřítila jsem se jako obvykle se zpožděním, vychrlila na něho, co je potřeba udělat o víkendu na domě a pak přišla sprcha. Manžel mi oznámil, že se chce rozvést, protože dál už takhle nemůže a že odchází ke své nové partnerce. To vše doprovodil slovy, že si s ní si zase znovu připadá jako chlap a někdo, kdo tady není jen na vydělávání peněz a opravu kapajících kohoutků,“ vypráví osmačtyřicetiletá Klára, která neměla ani nejmenší ponětí o existenci milenky, natož o plánu manžela opustit rodinu.

Jak ale dnes už přiznává, když si vše v hlavě zrekapitulovala, došlo jí, jak moc se s manželem odcizili a jak moc žili oddělené životy.

„Sex jsme prakticky už neměli, večer jsme se obvykle vedle sebe svalili úplně vyčerpaní do postele a tam maximálně probrali plány na další den. Manžela jsem už nevnímala snad ani jako chlapa a on dost pravděpodobně mě jako ženu, po které by toužil. Koníčky jsme měli každý své, když už na ně byl čas, a vrcholem soužití byly výlety s dětmi.“

Vše tedy běželo na oko v pořádku, Klářin manžel však veškerý volný čas trávil se svou milenkou, se kterou si plánovali cestování, společné podnikání a plnění starých snů, které také jeho nová partnerka vedle exmanžela ztratila.

Vypadáš skvěle!



Kdy naposledy jste svému protějšku řekla, že vypadá báječně, pochválila, že něco udělal dobře nebo jste rozehrála nečekanou milostnou scénu, která by vás vrátila o deset let nazpátek?

I takové maličkosti totiž udržují vztah ve vzájemné touze a měly by patřit k vašim denním rutinám vedle dělání úkolů s dětmi, vaření večeře a uklízení.

Povídejte si s partnerem o svých snech, touhách, vzpomínejte, dělejte si malá překvapení a radosti, chvalte se a skládejte si komplimenty. Bez všech těchto malých radostí bude váš vztah uvadat a vy se postupně chtě nechtě s partnerem oddálíte.

A věřte, že milenec či milenka na sebe nenechají dlouho čekat a když ne jiný partner, pak ztráta vzájemného respektu a přežívání v něčem, co kdysi bývalo krásným a láskyplným vztahem plným touhy.

Podobnou zkušenost má i osmapadesátiletý Josef, který by dnes rád své bývalé manželce řekl, jak moc ho mrzí, že spolu všechny ty krizové okamžiky neustáli. Poslední roky sklouzli oba spíše ke vzájemné kritice a někdy i slovům, která partnerskému vztahu opravdu nesluší.

„Oba jsme trávili hodně času v práci, oba jsme si našli bokovku na sex a pro sebe už měli prakticky jen kritiku. V rámci hádek padalo i pár ostrých slov. Oddělené ložnice patřily k našemu soužití několik let a spolu jsme řešili už jen složenky. Rozvod byl proto logickým vyústěním. Přesto si umím představit, že to všechno mohlo dopadnout jinak, kdybychom si postupně každý nezařídil svůj vlastní život, a naopak na vztahu pracovali, bývali jsme skvělí partneři a kamarádi,“ přiznává Josef.