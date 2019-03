Alice Vondrová, Právo

Cestu, která povede k tomu, že budete v životě spokojení a šťastní, byste si měli dobře vybrat už na začátku své životní pouti. Nemá smysl, abyste se po ní hnali jako nějací dostihoví koně.

Je užitečné, když se občas zastavíte, ohlédnete a ujistíte se, že váš směr i volba jsou stále správné. Ne vždy platí, že prvotní rozhodnutí bylo skvělé a neměnné.

Štěstí často hledáme v tom, abychom dosáhli úspěchu. Jenže každý si pod tím slovem představuje něco jiného. Někdo akademickou kariéru, další podnikání a jiný třeba to, že postaví dům, zasadí strom a zplodí potomky.

Čím více úsilí napře člověk k tomu, aby dosáhl svých cílů, čím víc se na své cestě psychicky i fyzicky vyčerpá, tím je pravděpodobnější, že na jejím konci zažije zklamání. Pocit spokojenosti a omamného štěstí se nedostaví.

Sny jsou vždycky krásnější než syrová realita. Člověk si pak někdy klade rouhavé otázky, jestli výsledek stál za to strádání a námahu. Z dlouhodobého hlediska asi stál, ale ve chvíli, kdy čeká, že bude šťastný, a ono nic, připadá mu cesta k vrcholu marná.

Někdy naopak zažije chvíle, kdy o nic příliš neusiluje, a přesto má pocit štěstí. Lidská duše potřebuje čas, zastavení a kousek pohody na to, aby si plně vychutnala, co zažívá a co má. Prostě jí musíte dát šanci, aby si svou radost v klidu prožila.

Honba za štěstím se může podepsat i na manželství

V kolotoči, ve kterém dnes mnozí manželé žijí, je brzy dožene vyčerpání, pocit marnosti a deprese. Ze zásoby energie, která se tenčí, zbývá málo, protože ji nikdo nedoplňuje.

Je proto důležité, aby se zastavili a dopřáli si oddechový čas. Uvědomili si, co chtějí a co jsou jejich hodnoty.

Pak si stanovili priority. Ujasnili si, co anebo kdo jim může přinést harmonii nebo pocit štěstí. Mnozí jedinci v životě dosáhli hodně věcí, ze kterých se mohou radovat, ale nečiní tak, protože si ty dané věci v podstatě nestihli ani uvědomit, natož aby si je v klidu vychutnali.

Pro inspiraci je dobré zmínit myšlenky amerického filozofa a básníka Ralpha Waldo Emersona o tom, co všechno můžeme považovat za úspěch.