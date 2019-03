das, Novinky

Pozitiva vztahů s velkým věkovým rozdílem partnerů



Žena a výrazně mladší muž

Pravda je ta, že mladíci jsou atraktivní, a to nejen po fyzické stránce, ale také po psychické. Mají více energie, jsou vitálnější, optimističtější, méně unavení a cyničtí a v neposlední řadě mají mnohem méně kufrů.

Pevné tělo, výborná erekce, k tomu neuvěřitelná touha a také nekonečná výdrž jsou pak jen třešinkou na dortu. „Co si budeme povídat, sex starší ženy s mladším mužem bývá víc než jen dobrý,” upozorňuje pro Daily Mail odbornice na vztahy Tracey Coxová.

Samozřejmě to není jen mládím mužů. Celý základ utváří samotná žena, která se ocitá kolem čtyřicítky na svém sexuálním vrcholu. Jednak již ví, co chce, dokáže to nahlas říct. Při sexu se navíc dokáže natolik uvolnit, že i muži se díky ní dostávají do říše snů. Mužské mládí ve spojení s ženskou sebejistotou tak po sexuální stránce utváří naprosto dokonalé souznění.

„Ženám tento vztah svědčí i po jiné stránce. Díky zábavnosti mužů, jejich bezstarostnosti se i ony cítí mladší, více se usmívají a v podstatě dělají věci, které již roky nedělaly,” dodává Coxová.

Žena výrazně mladší než muž

Své výhody ale může mít i vztah mladé ženy a staršího muže, zvlášť v okamžiku, kdy žena nemá po sexuální stránce takové nároky a vyhovuje jí, že muž na ni nemá po této stránce žádné přehnané požadavky.

Starší muži jsou často moudřejší a mohou naučit ženu proplouvat životem a snáze se vyrovnávat s nejrůznějšími životními nástrahami. Pro mnohé ženy jsou přitom tyto přednosti a charisma mnohem větším afrodiziakem než jen fyzická atraktivita.

Samozřejmě zde hraje důležitou roli i finanční zajištění muže, který si ženu většinou mnohem více hýčká.

Negativa vztahů s velkým věkovým rozdílem partnerů



Většina těchto vztahů ale funguje jen krátkodobě, po čase totiž mohou začít nad pozitivy převážet negativa. Podívejte se na sedm nejčastějších důvodů, proč přestávají po čase tyto vztahy fungovat.

1. Sexuální touhy se přestanou shodovat

Stejně jako tělo, i naše genitálie stárnou. Mužská erekce už není tak tvrdá, vagina se naopak stává měkčí a povadlejší. Pokud jsou milenci stejně staří, pak tyto záležitosti nejsou tak patrné, ale pokud je jednomu 50 let a druhému 25, pak to nelze přehlížet.

Michael Douglas a Catherine Zeta-Jonesová jsou manželé 18 let. Jejich věkový rozdíl je 25 let.

FOTO: Profimedia.cz

S věkem se zároveň mění naše sexuální touhy a potřeby. Sex se s vyšším věkem začne více zaměřovat na sexuální předehru a samotný pohlavní styk začne ustupovat do pozadí. U mladých jedinců je tomu přesně naopak.

Problém může nastat i z pohledu frekvence milování. Mladí jedinci si sex budou chtít dopřávat mnohem častěji, než tomu může být ve vyšším věku. Je to dáno i tím, že s věkem klesá sexuální touha.

2. Děti



Děti mohou narušit harmonii každého vztahu, natož s velkým věkovým rozdílem. Zvlášť v okamžiku, když mladší jedinec děti ještě nemá, zatímco ten starší je má z předchozích vztahů.

Velmi často se stává, že zatímco ten mladší po čase začne po dětech toužit, ten starší už ne a bude si chtít život opět jen užívat.

Stejně problematické ale může být, pokud žena touží po dítěti, ale její partner na ně ještě nemá věk. Při čekání na jeho dozrání přitom zjistí, že jí je již přes čtyřicet a její naděje na otěhotnění se významně snižuje.

3. Uvědomění si věkové odlišnosti

Věkový rozdíl často není jen o fyzičnu. Jeho rozdíl si můžete snadno uvědomit už v tom, jakou posloucháte hudbu, co sledujete za filmy či jak chcete trávit volný čas.

Jednoduše ne všichni mladí dnes vědí, kdo je Mick Jagger, stejně tak starší generaci bude těžko něco říkat Kovy či Kim Kardashianová. Po čase tak bude přibývat okamžiků, kdy jeden z partnerů bude tzv. za hlupáka.

Slavná herečka Kate Beckinsaleová (45) poslední měsíce randí s komikem a hercem Petem Davidsonem (25), který je jen o 5 let starší než její dcera.

FOTO: Profimedia.cz

A přibývat budou i další odlišnosti, ať už ve způsobu vyjadřování, slovníku či zájmech. V tomto směru jsou obrovské odlišnosti už při věkovém rozdílu 10 let, natož když je větší.

Každá generace má své vlastní vzpomínky, stejně tak pohled a názor na nejrůznější události. Zprvu je to legrační a roztomilé, když nevíte, o čem ten druhý mluví, časem to pak vzbuzuje nezájem.

„Sdílení zážitků i historie je velmi důležité. A nejde jen o společnou minulost, ale i čas, kdy jste vyrůstali a dospívali,” upozorňuje odbornice.

4. Rozdílné příjmy

Čím jsou jedinci mladší, tím je větší pravděpodobnost, že nejsou finančně zajištění. Samozřejmě to nemusí být pravidlem, pokud je mladší jedinec z dobře situované rodiny, nicméně ve většině případů mladí lidé ještě nemívají tolik peněz, aby si mohli dopřávat stejný standard jako lidé pracující delší čas.

Je tedy velmi pravděpodobné, že pokud si partneři budou cokoliv dopřávat, platícím bude často starší z nich. Zprvu to určitě nebude vadit nikomu, ale z dlouhodobého hlediska to není dobré pro nikoho z nich.

Která žena by chtěla vše dlouhodobě platit za přítele a naopak, která žena by chtěla být neustále odkázána na finance partnera? Pro harmonii ve vztahu není dobrá ani jedna varianta. Mnohem lepší je, když mají partneři odpovídající příjmy a společně se podílejí na výdajích. Oběma jim to dává mnohem více svobody, sebedůvěry a sebeúcty.

5. Dočasná náplast na staré rány



Za velkým věkovým rozdílem mezi partnery často stojí i nějaký problém z dětství jednoho z nich. Ženy se například ke starším partnerům podvědomě upínají mnohdy v touze vynahradit si nedostatečnou lásku svého vlastního otce. A podobné to může být u mužů vyhledávajících výhradně starší ženy, kteří nepocítili dostatečnou lásku od své matky.

Provalená nevěra otce a rozpad rodiny zas může stát za tím, že si žena hledá partnera mezi výrazně mladšími muži. Jelikož takovému vztahu nemusí dávat velkou důležitost a snadněji před mladíkem skryje své problémy s intimitou.

Takové vztahy jsou tak často jen nálepkou na staré rány. Bohužel i ty mají jen dočasnou funkčnost.

6. Problémy s rolemi



Ať chcete, nebo ne, role jsou v těchto vztazích jednoduše dané. Starší jedinec je „učitel”, mladší zase „žák”.

Zprvu obvykle rád žák naslouchá svému učiteli a ten zas rád vzdělává svého žáka, ale po nějaké době toto rozdělení rolí přestává fungovat. Stává se tak v okamžiku, kdy žák dospěje a zatouží po rovnosti rolí, přičemž učitel to neakceptuje a dál se k dotyčnému chová jako k žákovi. Jednoduše si nedokáže připustit, že už žák vyrostl.

7. Nesprávné stadium věku



Pokud je vám 40 a máte dvacetiletý protějšek, vše bude fungovat jinak, než když vám bude 75 a protějšku 55.

Nejde jen o fyzické problémy, které s věkem narůstají, týká se to i profesního života. Jako student máte zcela odlišné cíle a priority než jako úspěšný manažer či po letech důchodce.

To, co jste ochotní zprvu tolerovat, vám po letech může vadit. A smířit se musíte i s tím, že zatímco zprvu se o vás bude starat a pečovat ten starší, po letech si tyto role pravděpodobně vyměníte, a tím, kdo se bude muset začít starat, budete především vy.