Redaktorka serveru Women's Health Aryelle Siclaitová se zaměřila na fakta spojená právě se svatební nocí. Co od ní ženy očekávají, má být plná radovánek a sexu? A jaká je realita?

„Já sama jsem byla vždy přesvědčena, že až se jednou vdám, rozhodně sex mít onu noc nebudu. Jestli všechno půjde tak, jak si představuji, budu slavit a tancovat tak dlouho, dokud někde neodpadnu v šatech,” svěřila své představy.

A jak se zdá, její představa, tedy konkrétně absence sexu o svatební noci, není od reálných zkušeností tak daleko. Jak vyplynulo z nedávného výzkumu mezi 3030 lidmi, více než polovina (52 %) z nich uvedla, že u nich o svatební noci k sexu nedošlo.

Z těch, kteří o této noci manželství naplnili, 11 % uvedlo, že nečekali na okamžik, než se dostanou po oslavách do postele. Často si udělali někde v ústraní „soukromou chvilku” a posléze se vrátili k hostům slavit.

K číslům z průzkumu redaktorka pro server doplnila i konkrétní zkušenosti některých žen.

Manžel okamžitě usnul

„Poté, co o půlnoci skončil standardní svatební proces, přemístili jsme se všichni do baru, kde jsme s manželem setrvali asi do třetí hodiny ranní. Poté, co jsme se konečně odebrali do našeho svatebního apartmá, padl na postel a ihned usnul. Vzala jsem lahev šampaňského a spolu s několika členy rodiny jsem se v hale bavila dál. Nelituji toho,” svěřila se devětadvacetiletá Jean.

Neplánovaná rychlovka

„S manželem jsme zjistili, že máme v novomanželském apartmá i soukromou koupelnu. Během slavnostní recepce jsme se proto vytratili na neplánovanou rychlovku. Později té noci jsme se milovali i v našem pokoji, a byla to ta nejromantičtější věc, kterou jsme jako pár sdíleli,” prozradila také devětadvacetiletá Lizzie.

Vynahradili jsme si to o líbánkách

„Naše oficiální slavnost skončila kolem jedenácté večer, potom jsme se přesunuli do baru - spolu s 50 dalšími hosty, kamarády, členy rodiny. Po zavírací době, zhruba ve dvě ráno, jsme si ještě v lobby objednali pizzu pro všechny a já si pak šla o hodinu později sama lehnout. Manžel si ještě chtěl zakouřit. Jakmile jsem lehla, tak jsem usnula. Nevzbudil mě ani příchod manžela. Na sex tedy nedošlo, ale vynahradili jsme si to o líbánkách,” svěřila své zkušenosti pětadvacetiletá Megan.

Ponížení o svatební noci

„Na svatbě jsme s manželem natolik popíjeli, že jsme nebyli schopni sami odjet do našeho apartmánu. Požádali jsme tedy jeho rodiče, zda by nás neodvezli. Manžel na zadní sedačce zcela odpadl, nemohli jsme ho vzbudit. Tcháni mi tedy pomohli dostat ho dovnitř. Došli s ním až do ložnice, kde ho matka začala automaticky svlékat jako malé dítě. V tu chvíli jsem byla natolik zahanbena, že jsem je jen požádala, aby už odešli, že to zvládnu sama. Odešli až poté, co ho dostali svlečeného do postele. Tu noc na sex rozhodně nedošlo,” popsala čtyřiadvacetiletá Natalie.

Svatební den je pro oba novomanžele krásným dnem, který se často pojí i s velkým vyčerpáním.

FOTO: Profimedia.cz

Hamburger a hranolky



„Na hotel jsme se vrátili asi kolem jedné v noci. Moje šaty ztěžkly, bolely mě nohy, i tak ale byla noc stále před námi. S manželem jsme se na sebe podívali a věděli jsme, co uděláme. Objednali jsme hamburgery a hranolky a dlouho do rána jsme si vyprávěli vtipné historky z naší svatby,” prozradila Francis (29).

Snaha byla



„Byl to dlouhý den. Poté, co skončila oslava, zamířili jsme s manželem do hotelu. Pamatuji si, že jsem se ráno vzbudila, manžel ležel u mě zcela oblečený. Ale snažili jsme se. Poté jsme odletěli na líbánky, kde jsme první den prospali, celých 18 hodin. Svatby a jejich plánování jsou prostě stresující. Manželství jsme naplnili další ráno poté,” uzavírá své vyprávění jednatřicetiletá Winnie.