Pokud jste v roli oběti, položte si následující otázky a zkuste si na ně odpovědět.

Proč to udělal?



Pokud vám byl partner nevěrný v okamžiku, kdy vám to doma delší čas nefungovalo, snadněji mu odpustíte než v okamžiku, když se tak stane po návratu z romantické a z pohledu sexu a intimností naprosto dokonalé dovolené.

Zkuste se tedy vždy vcítit do konkrétní situace, co byste udělala vy, být na jeho místě. Odpustit druhému není nikdy snadné, ale je to možné, zvlášť pokud uznáte, že chyba byla i na vaší straně, protože partner s vámi jednoduše nebyl v ten čas šťastný a jeho selhání je tak snáze odpustitelné.

Kdy se to stalo?

V řešení nevěry je důležité znát, jak dlouho po svatbě se to stalo a zda se jednalo o jednorázovou záležitost či opakované selhání.

Samozřejmě po deseti letech manželství je úlet pochopitelnější než rok po svatbě, stejně tak záleží, jednalo-li se o jednu neopakovatelnou záležitost či dlouhodobý milenecký vztah.

Do jaké míry to bylo za hranou?



Ještě před svatbou by se partneři měli spolu dohodnout na hranicích vztahu. Co je pro oba ještě přijatelné, a co již ne. Usnadní to mnohé v budoucnu a zároveň by to mělo být i určitým varováním pro oba.

Pokud partner udělá cokoliv proti vašemu přání, vy mu odpustíte a on v tom pokračuje, jedná se o něco, s čím se nemůžete smířit. Selže-li partner v opilosti, je to fakt, nikoliv omluva.

Nicméně je jasné, že opilost zhoršuje úsudek. A člověk prostě dělá věci, které by za střízliva neudělal. Ale vždy nastane chvíle, kdy sami poznáte, že máte dost, a pokud budete pokračovat, můžete se dostat do problémů. Je tedy jen na vás, zda si dokážete dát stopku, či ne.

Již se to někdy stalo?

Pokud vás partner podvedl a dostal opětovnou šanci a vše po čase zopakoval, pak byste si měla sama sobě odpovědět, zda to, co od něj očekáváte, je vůbec splnitelné.

Jak dlouho se to děje?

Vždy je rozdíl, zda vám partner jednorázově zalhal, anebo tak činí dlouhodobě.

„Důležité také je, zda jste měla sama podezření, že se něco děje a tedy, že vás nezradil váš vlastní instinkt. I to hraje v odpuštění důležitou roli. Pokud jste byla podezíravá, snadněji sama sebe přesvědčíte, že pokud by se cokoliv opakovalo, poznala byste to,” upozorňuje pro Daily Mail psycholožka Tracy Coxová.

Co všechno můžete kvůli nevěře ztratit?



Můžete mít zcela jasno, co již nejste ochotná partnerovi tolerovat a odpustit mu, ale pokud si uvědomíte, co všechno svým rozhodnutím ztratíte, ještě vše raději zvážíte.

Čím budete starší, tím snáze druhému odpustíte jeho pochybení. Chybovat je jednoduše lidské. Nejsme dokonalí roboti. Všichni říkáme, co bychom udělali, kdybychom zjistili partnerovu nevěru - jakmile se to ale stane, uděláme často něco úplně jiného.

Pokud tedy máte dobrý vztah a jste spolu delší čas, pak čiňte rozhodnutí vždy až s odstupem času, až si vše důkladně promyslíte.