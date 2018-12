bok, Novinky

Čerstvá dvacátnice se společně s přítelem sestěhovala zhruba po dvou měsících chození, oba byli bez větších životních zkušeností. Ale byli zamilovaní a mladá dívka věřila, že to nic nezmění. Zpočátku bylo vše perfektní, nedlouho poté otěhotněla. Přítel Jeremy ji požádal o ruku, dcera Jemma se jim narodila v době, kdy spolu byli 18 měsíců.

Na dceřiny první narozeniny plánovali svatbu, ale právě v prvním roce po jejím narození se vše začalo měnit k horšímu. Budoucí nevěsta začínala mít stále častěji pocit, že něco není správně, dokonce začala pochybovat sama o sobě a o tom, zda si svého přítele zaslouží. Celé situaci nepřidala ani její nejlepší kamarádka, která jí sdělila, jak si poslední dobou všimla, že ji její přítel stále častěji shazuje.

Nešlo o nic velkého, ale...

Na první pohled nebylo téměř nic patrné, ale jak se postupem času ukázalo, přítel jí postupně opravdu ničil sebevědomí nepatrnými a nevhodnými poznámkami o tom, co měla zrovna na sobě, jaký měla účes, s kým se stýkala atd.

„Slyšela jsem věty typu: Opravdu nosíš tyhle kalhoty? Myslíš si, že ti to opravdu sluší?,” cituje její vyjádření server Daily Telegraph. I nálada jejího přítele se začala měnit.

„Nikdy mě neuhodil ani nevyhrožoval, ale když byl naštvaný, házel věcmi přes celou místnost nebo bouchal do zdi. Měli jsme díry ve dvou zdech, a to nepočítám, kolikrát kvůli němu Jemma začala plakat,” svěřila se.

Snažila se s ním několikrát promluvit, ale vždy jen slyšela, že přehání. Aby toho nebylo málo, chystali se k nim na návštěvu přijet Jeremyho rodiče z Británie, se kterými se nikdy předtím neviděla. Jen věděla, že její snoubenec pochází z velmi dobře situované britské rodiny.

Rodiče partnera ji neměli od začátku rádi

Od chvíle, kdy se mladá matka se svými novými příbuznými setkala, jí dávali jasně najevo, že předpokládali, že si jejich syn jednou vezme stejně dobře situovanou a slušně vychovanou mladou dámu. Ne dívku z pracující třídy, která navíc jejich syna k sobě upoutala tím, že si s ním pořídila dítě.

Po týdnu, předtím, než se chystali odjet zpět domů, ji otec jejího partnera vyzval, ať se s ním jde projít. Jasně jí dal najevo, že se situací svého syna není spokojen a očekává, že se s nimi vrátí zpět do Británie.

„Poté mi řekl, že se ženou přemýšleli, jestli bych nevzala malou pobídku, díky které bych nechala jejich syna jít. Zeptala jsem se, zda mi chtějí zaplatit, abych ho opustila. Odpověď byla jednoznačná - ano,” popsala svou životní situaci.

Mladá žena v tom uviděla šanci na lepší život, nejen svůj, ale i své dcery. Po chvíli se tedy zeptala, kolik nabízejí. Nabídka zněla 20 000 dolarů (bezmála 330 000 korun).

„Dejte třicet a jsme dohodnuti,” odvětila na to podle svých slov mladá matka. Po týdnu se peníze skutečně objevily na účtu, v tu samou chvíli pak řekla svému příteli, že ho opouští. Nikdy se nedozvěděla, zda někdy zjistil, co jeho rodiče udělali, ale s jistotou věděla, že se vrátil do Británie několik málo měsíců poté, co se rozešli.

Mladá žena je nyní šťastná a už o sobě nepochybuje. Nedávno složila zálohu na byt, kde chce se svou dcerou Jemmou žít - s laskavým „svolením” prarodičů, které její dcera nejspíš nikdy nepozná.