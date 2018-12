bok, Novinky

V manželství partneři jeden druhého neustále v něčem „potřebují”. Ať už jde o těžké chvíle, kdy se hodí podpora blízkého a milovaného člověka, nebo třeba jen o doprovod na firemní večírek, aby na něm nemusel jeden z manželů trpět sám.

Jak ale poznat, co je možné po partnerovi žádat, a co už je přespříliš? Odborníci dali dohromady osm bodů, které už jsou především z pohledu mužů příliš - tedy jde o věci, které by po nich ženy v manželství rozhodně žádat neměly. Mohlo by se také stát, že tím své protějšky v lepším případě jen rozladí, v horším doslova odradí.

1. Nechtějte, aby volil mezi vámi a svou matkou



Vztahy s tchyní nebývají vždy dvakrát růžové, o tom by mohla vyprávět nejedna žena. Chtě nechtě je ale právě vztah manželky a mužovy matky o to důležitější. Čím častější a hrozivější budou hádky mezi těmito dvěma ženami, o to větší riziko hrozí, že to bude ve výsledku muže nadměrně zatěžovat a ponese to velmi nelibě, uvádí vztahová odbornice April Masiniová.

„Zarazíte tím navíc klín jen do vašeho manželského svazku, nikoli do vztahu manžela a jeho matky,” dodává. Už proto není vhodné vůbec začínat jakékoli téma, ve kterém by se musel muž rozhodovat mezi vámi a svou matkou.

2. Neočekávejte, že vás vyslechne, stejně jako kamarádka

Mít někoho, komu se můžeme svěřit, je skvělé. Pro mnoho žen je takovou osobou nejbližší kamarádka, která je vždy po ruce, když se něco děje. I manželé dokážou vyslechnout, není ale vhodné po nich žádat stejnou „oddanost”, jakou oplývají kamarádky.

„Muži a ženy mají tendenci mít jiné komunikační cíle. Muži identifikují a řeší problémy a ženy vyjadřují pocity,” popisuje pro server časopisu Women´s Day vztahový odborník David Bennett.

3. Nežádejte, aby si nevšímal jiných žen

Milé dámy, zamyslete se upřímně. Také se rády podíváte na pohledného muže, když je poblíž? Proč tedy manželům zakazovat to stejné?

„Dívání se je přirozené, dokonce ani není nijak škodlivé, pokud zůstane jen u toho,” vysvětluje psycholog Jason Aeshan Nik.

4. Nežádejte, aby se vzdal svých koníčků

To, co manžela baví, koníčky, kterých si s vášní užívá, jistě byly součástí toho, čím vás na počátku vztahu přitahoval. Proč po něm tedy žádat, aby se jich najednou vzdal?

5. Neměňte ho v někoho jiného

Čím déle lidé setrvávají v manželství, o to častěji vyplouvá na povrch otázka, proč se vlastně brali. Začínají vadit věci, které dříve neřešili. „Nezapomínejte ale na to, že věc, kterou na partnerovi nesnášíte, může často souviset s tím, co na něm milujete,” tvrdí manželská terapeutka Nakya Reevesová.

Jeden příklad: Nenávidíte, že neumí dopředu plánovat, ale milujete, jak je spontánní. Takovéto charakteristické rysy mohou jít často ruku v ruce.

6. Nechtějte, aby se vzdal svých přátel

Stejně jako má žena v životě své dobré kamarádky, i muž potřebuje okolo sebe lidi, kteří se budou řadit do okruhu jeho kamarádů, i když ženě zrovna dvakrát neimponují. „Pokud budete jeho kamarády odstřihávat, o to více bude muž nešťastný,” tvrdí Masiniová. Navíc reálně může hrozit, že on jednou odstřihne vás.

7. Nechtějte, aby si pamatoval každý okamžik vašeho vztahu

Je obecně známo, že ženy si ohledně ze vztahů pamatují mnohé - kdy a kde je partner požádal o ruku, jak se u toho tvářil on i lidé kolem, co měl tehdy na sobě atd. Není ale reálné očekávat, že muž to bude vidět stejně. S lehkou nadsázkou bude rád, když si zapamatuje datum.

Jeho „zapomnětlivost” ale není odrazem toho, že by ho to vůbec nezajímalo. Mužský a ženský mozek v tomto ohledu jednoduše fungují jinak - ženy si emocionální vzpomínky zapamatují mnohem snáze než muži.

8. Nemusí se podílet na všech vašich zálibách

Už bylo několikrát řečeno, že ženy a muži vidí spoustu věcí jinak. Stejné je to i se zálibami jednotlivých partnerů - žena třeba „nemusí” manželovy kamarády a chození na pivo, manžel zase nemusí být součástí veškerých oslav, které žena ráda pořádá, nebo s ní chodit na romantické filmy, kdykoli se naskytne možnost.