Láska obvykle prochází několika fázemi. Pokud jste si již prošli prvotním randěním i chozením, nejspíše se začínáte poohlížet po společném místě k bydlení. Stěhování s sebou ale nese mnoho útrap, mezi které patří i společné vybírání nábytku. Právě při něm totiž podle vědců dochází nejčastěji k hádkám a následnému krachu vztahu.

Stačí pohled na to, jak si váš parter či partnerka zasněně prohlížejí kýčovitý obraz nebo třeba koženou sedačku, která jako by vypadla z 90. let, a vás začne okamžitě ovládat nepopsatelný vztek? Nejste v tom sami.

Nejnovější studie uvádí, že průměrný americký pár čelí v průběhu zařizování nového bydlení celkem 72 hádkám. Na vině je obvykle rozdílný vkus partnerů, rozdílná představa o investicích, ale i neschopnost kompromisu.

Z těchto, ale i jiných důvodů vyráží podle Fastcompany 15 % populace na nákupy bez přítomnosti partnera a celých 58 % lidí přiznává, že při výběru neříkají svůj pravdivý názor, aby se vyhnuli možné konfrontaci s partnerem.

Zajímavým zjištěním také je, že pouze osm ze 72 zmíněných hádek se odehrává přímo v obchodě s nábytkem. V průměru se patnáct hádek odehraje doma, čtyři v letadle a deset se stane před zraky kamarádů či rodiny. Zbylých pětatřicet konfliktů pak vznikne náhodně například na ulici, v parku, knihovně atd.