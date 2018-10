das, Novinky

Podle koučky Cynthie Jamesové, pokud si dva lidé navzájem nedokážou nahlas říct, co jim vzájemně vadí, s čím nesouhlasí, co by dělali jinak, pak se i ze sebekrásnější lásky stává nefunkční vztah, který nebude mít nikdy dlouhého trvání.

Pokud vám tedy na druhém záleží a chcete si být svými city k němu jistí, pak si položte následující otázky a popřemýšlejte nad odpověďmi.

1. Je můj partner opravdu tak destruktivní, nebo jen zkouší, jak moc velkou potřebu mám druhé řídit? Jak to, že v konkrétních věcech reaguje jinak, než by se u něj předpokládalo?

2. Jakým způsobem dokážu druhému dávat najevo, jak moc ho miluji? Skutečně toužím po dlouhém vztahu s ním? Nebo už mám nějaké pochybnosti?

3. Jaké mám špatné návyky? Jsem ochotna je od partnera slyšet a minimálně přemýšlet o jejich nápravě? Jen málokdo si totiž uvědomuje, že naši partneři často odrážejí naše vlastní charaktery. Proto je tak důležité naslouchat a pravidelně si dělat svůj vnitřní průzkum.

4. Co udělám, pokud partner začne odmítat některé z mých vlastností či věcí, na kterých si tolik zakládám? Dokážu se mu přizpůsobit a bezpodmínečně přijmout jeho volbu?

5. Dokážu přijmout pomoc? Pokud se dostanu do nesnází, budu hledat podporu u přátel, případně odborníků? Nebo vše budu dusit v sobě?

Vztah by měl být především o upřímnosti a důvěře

Pokud nebudou jedinci upřímní sami k sobě, nedokážou přijímat názory druhých. Pak se problémům nevyhnou a časem ani v takovém vztahu šťastní skutečně nebudou.

Takže pokud vám partner řekne, že jste přibrala a přestala jste o sebe dbát, pak to nemusí znamenat, že vás tímto chtěl urazit a že vás nemiluje.

Pravděpodobně jen vyjádřil svůj názor, což mu nemůžete mít za zlé, zvlášť pokud je to pravda. Samozřejmě to neznamená, že musíte okamžitě začít hubnout a držet drastické diety. Vše je především o diplomacii a respektu druhého.