Jak ukázal průzkum Cleveland Clinic z amerického státu Ohio, bez větších potíží dokáže při sexu vyvrcholit pouhých 10 procent žen. Zbylých 90 % se potýká s většími či menšími potížemi, které může způsobovat celá řada faktorů - od nevhodné pozice při sexu, přes dlouhé sezení až po špatný pitný režim. Přehled některých z nich přinesl server Woman´s Day.

Příliš dlouhé sezení

Stále delší doba strávená v zaměstnání vsedě u počítače je možná pro leckterého zaměstnavatele ideální představou dokonalého zaměstnance, pro zdraví žen, a hlavně pro jejich schopnost dosáhnout orgasmu, už tolik přínosná není.

Dlouhodobé sezení zkracuje pánevní svaly, což může vést k následné bolesti v oblasti pánve a potížím s vyvrcholením, vysvětluje pro web manželská a sexuální terapeutka a poradkyně Kat Van Kirková.

Nejlepší prevencí je podle ní donutit se alespoň každou půlhodinu ke krátkému protažení či procházce.

Vysoké podpatky

Nošení bot na vysokém podpatku ženám možná přidává na přitažlivosti a mužům se to líbí, ale to je z pozitiv nejspíš všechno. Na opačné straně nepříjemných následků pak kromě bolavých nohou a puchýřů stojí deformace svalů a nervů vedoucích k pánvi, genitáliím a dalším okolním orgánům, vysvětluje lékařka Eden Frombergová z amerického New Yorku. Proto doporučuje vyhnout se chození na vysokých podpatcích jak jen to bude možné a raději volit pohodlnější a „zdravější” obuv.

Neschopnost sdělit své potřeby

Nikdo neumí číst lidské myšlenky, ani ten nejdokonalejší partner. Pokud se reálně nedozví, co jeho partnerku dokáže potěšit a zaručeně rozproudit, jen sotva jeho vyvolená bude pravidelně dosahovat orgasmu. Kdo nedokáže napřímo sdělit svá přání, může při sexu i jemně naznačit či navést partnera manuálně, radí Kirková.

Nedostatečný pitný režim

Ze všech stran slýcháme, že dostatečný pitný režim, který má být složen převážně z obyčejné vody, je pro zdraví a hydrataci organismu více než potřebný. Kromě toho ale může pomoci i s únavou, zácpou či dosažením orgasmu. Hydratace je tak potřebná ve všech ohledech.

Vliv léků

Zhoršená schopnost dosáhnout orgasmu může být také důsledkem delšího užívání některých léků. I proto je vždy dobré přečíst si pečlivě příbalový leták. Všeobecné mohou podobné potíže způsobovat některé léky na krevní tlak, antikoncepce nebo některá antidepresiva.

Plný močový měchýř

Sexuální prožitek může zhatit i něco tak na první pohled banálního jako je plný močový měchýř. Důvod je jednoduchý. Místo potřebného uvolnění a vychutnávání si okamžiku se žena soustředí spíše na to, aby se v posteli nestala nějaká „nehoda”.

Obava ze ztráty kontroly

Lidé, kteří jsou v běžném životě až posedlí neustálou kontrolou každé situace, mívají mnohem častěji než jiní problémy v sexuálním životě. V posteli jde totiž o to uvolnit se, oddat se tomu druhému, a ne vše kontrolovat.

Pokud potíže s dosažením orgasmu z jakéhokoli důvodu přetrvávají, je více než vhodné navštívit specializovaného odborníka.