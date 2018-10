Alice Vondrová, Právo

Pravda je, že při emočně vypjatých okolnostech dokáže ztropit hysterickou scénu i jinak klidný a vyrovnaný člověk. Jedná se ale o ojedinělou událost. U hysterika to naopak bývá trvalý stav. Jeho projevy se v průběhu let trochu mění. Prvotní pocity nejistoty, úzkosti a psychické tenze se mohou přeměňovat do fyzických projevů. Vyvolávají pak neustále se měnící zdravotní problémy.

Pro hysteriky jsou typické přehnané emoční reakce. Přehrávání, velká gesta a upoutávání pozornosti za každou cenu. Inscenují různé situace a vystupují v různých rolích. Cíl je vždy stejný. Vytěsnit obavy a vnitřní napětí. Potlačit nejistotu a strach z odmítnutí. Vzbudit zájem o vlastní osobu, získat uznání a zvýšit pocit své důležitosti.

Pro histrionské poruchy (hysterie) je typická emoční labilita a psychická závislost na mínění druhých. Svých cílů dosahují tito lidé často tím, že se s ostatními snaží manipulovat. Je úplně jedno, jakou nálepku jejich potížím dáte. Jestli ji označíte jako psychopatii, nebo jako histrionskou neurózu. Důsledky budou pro druhé pokaždé stejné.

Mezilidské vztahy hysteriků končí vždy katastrofálně. Udělají vše, aby získali pozornost druhých, a tedy i pocit vlastní hodnoty. Jejich neustálá nespokojenost a napětí rychle pokazí i skvělý začátek vztahu. Ten končí vždycky stejně. Hysterik zdecimuje člověka, který se zdecimovat nechá. A pak jde hledat další oběť.