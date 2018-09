das, Novinky

Jednoduše není kamarádka jako kamarádka. Jsou takové, které budou respektovat váš vztah a dodržovat dané limity, ale i takové, které svým vlivem začnou do vztahu zasahovat. Tím že muže velmi dobře znají, dost často se jim daří s nimi manipulovat. Muži pak často dělají věci, které by za normálních okolností nikdy nedělali. Problém ale může nastat i v okamžiku, kdy dávají větší důležitost názoru kamarádky před tím vaším.

Ani takovému přátelství ale není dobré bránit. Mnohem lepší je si hned na začátku vyjasnit jednotlivé role a ty pak respektovat. Partner by vám tak měl jasně vysvětlit, jak to s jeho přátelstvím je, co k ní cítí a kde jsou hranice jejich přátelství.

Základem všeho ale je, věřit upřímnosti muže. Důvěra je zde skutečně klíčová. Každá pochybnost totiž ohrožuje vztah.

Ne vždy zůstává jen u přátelství



Problém může nastat v okamžiku, kdy začne kamarádka o vašeho partnera projevovat větší zájem a začne dělat věci, které už jsou tzv. za hranou. Podle odborníků je zapotřebí v takových okamžicích ovládnout svou žárlivost, nic muži nezakazovat, jen mu sdělit své obavy a pak společně zkusit hledat kompromis, jak z toho ven.

Problematické také může být, když se muž začne kamarádce svěřovat i s vašimi partnerskými problémy. Tyto intimní záležitosti by primárně měly zůstat mezi partnery, tudíž by je dvojice měla řešit spolu. Když do toho ale muž zapojí kamarádku v domnění, že mu jako žena pomůže a poradí, může snadno vyvstat riziko jejich přílišného sblížení. Nejlepší variantou tak zůstává otevřený rozhovor o stavu vašeho vztahu, snaha o vysvětlení všech věcí, které vám vadí, a společné hledání optimálního řešení.

Žárlivost může přerůst v posedlost



Někdy se ale může stát, že si žena vypěstuje vůči kamarádce svého partnera absolutní averzi. V takový okamžik hrozí, že snadněji sklouzne ke srovnávání s ní. Výsledkem pak budou zbytečné žárlivé scény, citové vydírání, ultimáta a konflikty.

„Nezáleží na tom, zda vám dal partner důvod k žárlení, či ne, podstatné je, že vy jste jeho přítelkyně a je s vámi, protože vás má rád. Je samozřejmě přirozené trochu žárlit. Když si však začnete připouštět, že jste v určitém ohrožení, pak se žárlivost může stát posedlostí, a to ve vztahu nelze dlouhodobě respektovat,” upozorňuje na svém blogu odborník na vztahy Joseph May.

„Dokud vám partner nelže, zůstaňte v klidu. Podstatou je neztrácet nervy, ale jasně dát najevo, že se vám tato situace nelíbí, protože vztah ve třech prostě nemůže fungovat. Donuťte ho, aby si uvědomil, co se děje, a že se to musí změnit,” uzavírá téma odborník.