das, Novinky

1. Nevhodný přístup otce

Vztah otce a dcery je zcela zásadní, aby z dívky vyrostla zdravě sebevědomá žena, která vytváří harmonické partnerství, je šťastná ve své profesi a těší se skvělému fyzickému zdraví.

Hlavním úkolem otce je, aby svoji dceru hýčkal jako květinu, která je ze začátku velice zranitelná, dodával jí výživu tím, že ji bude bezpodmínečně milovat, a také zabezpečil její křehkost. Jedině tak může dívka vykvést ve skutečnou ženu. Jenže mnozí tátové chybují.

Jaké jsou nejčastější chyby otců, které velmi významně ovlivňují jejich dcery?

Před narozením si přejí syna, s narozením dcery se neumí ubránit velikému zklamání.

Před dcerou upřednostňují syny.

Kladou přehnaný důraz na výsledky a dokonalost dcery.

Jsou hrubí ke svým vlastním ženám.

Jsou nevěrní a přemýšlí o odchodu z rodiny.

2. Bolestivé menarche

Menarche je označení pro období života dívky, kdy přichází její první menstruace a ona tak přestupuje do světa skutečného ženství. Jedná se o velmi citlivé období, kdy se tělo dívky začne proměňovat a začnou se velmi významně měnit hormonální hladiny.

Negativní reakce okolí na tyto proměny mohou zanechat na duši dívky nedozírné následky. Bohužel zde stačí opravdu málo, aby dívka začala odmítat své ženství, jelikož se jedná o to, co jí v daný okamžik způsobuje jen bolesti a trápení.

A právě nevhodný přístup rodičů i blízké rodiny v období menarche bývá nejčastější příčinou dívčiny poruchy příjmu potravy a také jejím celoživotním bojem o co nejnižší váhu.

3. Traumata v oblasti sexuality

Dívka začne vnímat svoji sexuální energii v době dospívání. Její první intimní prožitky by tak měly být příjemné. Mnohé dívky se však vrhají do sexuálního dobrodružství střemhlav a to s mylnou představou, že přes nabídku svého těla získají vysněného hocha.

Málokdo si uvědomuje, jaké dopady má toto chování na dívku v budoucnosti. Nejen že ztrácí na své křehkosti a nevinnosti, ale také si do své duše zapisuje první traumata ze zklamání. Ta se mohou začít projevovat právě až v dospělosti v podobě mentálních bloků v prožívání intimity i orgasmů.

Kniha Cesta mimořádné ženy od koučky a lektorky zdravého životního stylu Lenky Černé je plná rad pro řešení nelehkých životních situací ženy a zároveň i motivací, jak na sobě pracovat a být tvůrkyní vlastního štěstí.

FOTO: Cpress

4. Bolestné rozchody

Každý rozchod s sebou obvykle nese pocit odmítnutí nebo opuštění. Obě varianty jsou pak obvykle doprovázeny bolestnými emocemi, zklamáním nebo smutkem z toho, že určitá životní etapa končí.

Asi nejtěžší pro ženy je, pokud rozchod nečekají nebo objeví svému protějšku nevěru. V těchto okamžicích totiž nejčastěji nedávají průchod svým emocím a plně nedokážou prožít svůj vztek a smutek.

Mnohem častěji přecházejí do rezistentního stavu, kdy aktivují svou mužskou složku, která je sice ochrání od bolesti, ale kvůli své nenávisti i dalším činům se odpoutávají od ženské energie. Pociťovat negativní emoce je přirozené, ale je zapotřebí naučit se s nimi pracovat, přijmout je a hlavně je v sobě nedusit.