Novinky

Podle nedávné studie uveřejněné v Archivu sexuálního chování je jen 65 % žen schopno vyvrcholit během samotného sexu, některé nedokážou vyvrcholit vůbec.

„Pokud jste nikdy neměla orgasmus, zkoumání potenciálních inhibičních problémů pro vás může být neuvěřitelně užitečné,” říká sexuální terapeutka Kat Van Kirková pro Women´s health.

V čem může být problém? Podle ní může být na vině téměř cokoliv. Od negativního pojímání sebe samé, přes problémy s intimitou či sexuální trauma až po vedlejší účinky léků (např. antidepresiva), které mohou negativně ovlivňovat vaše libido. Jak si poradit v méně vážných situacích, kdy je ztráta orgasmu pouze dočasná?

Začněte sólo

Nejčastějším problémem žen, které nedokážou dosáhnout orgasmu, je ten, že neznají dobře své vlastní tělo. S tím souhlasí i sexuolog a vztahový terapeut Ian Kerner.

„Během masturbace se o sobě mnohé dozvíte. Neberte to ale tak, že je vaším cílem vyvrcholit. Místo toho si dejte pozor na to, co vám dělá dobře a užívejte si tyto příjemné pocity,“ říká. Se zkušenostmi se pak podělte se svým partnerem, aby příště věděl lépe, jak na to.

V hlavní roli klitoris

Podle vědecké studie je celých 80 % žen schopno vyvrcholit pomocí stimulace klitorisu. Klíčem ke slasti je tudíž jeho nalezení a dále prozkoumání míst v okolí, která budou pro dráždění nejvhodnější.

„Klíčem není samotný klitoris, ale oblast kolem něj, která se u každé ženy liší. Pokud se vám toto místo nedaří objevit, je možné, že reagujete lépe na bod G, který je umístěný uvnitř vaginy,“ říká Kirková.

Objevte své fantazie

Pokud se vám zdá, že vaše choutky na sex tak nějak vyšuměly, běžte jim vstříc. Nestyďte se zabrousit do červené knihovny nebo na internet a proklikejte se obsahem, který vám bude připadat vzrušující.

Vyzkoušet můžete také různé erotické hračky v čele s vibrátory a samozřejmě nezapomeňte na důležitost lubrikace intimních míst.

Nezapomeňte se uvolnit

Čím více se budete soustředit na to, abyste dosáhla vrcholu, tím obtížněji to půjde. Nechte své sexualitě volný průběh a nepřemýšlejte nad tím, jak dosáhnout co nejrychleji orgasmu. Uvidíte, že čím méně nad tím budete přemýšlet, tím lepší to bude.