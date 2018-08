bok, Novinky

Nedostatek komunikace

Vztah, ve kterém partneři neumějí vzájemně komunikovat, se nedá považovat za zdravý. Nedělejte stejnou chybu jako mnozí okolo vás a nepředpokládejte, že váš protějšek vždy pozná, jak se cítíte, na co myslíte atd. To vede jen k jedinému - obviňování partnera, protože neudělal něco tak, jak jste čekali.

Jak to řešit? Pokud se dostanete do sporu právě kvůli tomu, že partner něco nepochopil, vyhněte se ostré hádce. Raději se uklidněte, společně si sedněte a důkladně si vysvětlete, jak se oba cítíte a co chcete, uvádí server Yourtango.

Neustálá kritika

Být ve vztahu s perfekcionistou není jednoduché. Takový člověk je v neustálém pokušení hledat chyby u druhého a kritizovat ho za to, že něco není podle jeho „normy”.

Jak to řešit? Místo kritiky zkuste změnit svůj pohled na věc a partnera místo kritiky za něco pochvalte.

Domácí práce

Domácí práce, respektive rozdělení, co kdo bude mít na starosti, bývá velmi častým jablkem sváru. Obzvlášť, když oba partneři bývají dlouho v práci. Pokud je navíc vše rozděleno nerovnoměrně, je o to častější důvod k hádkám.

Jak to řešit? Zkuste obměňovat to, co budete každý týden dělat. Vše si klidně dopředu rozepište, předejdete tak zbytečným hádkám.

Rovnováha mezi pracovním a osobním životem

Sladit práci s partnerským vztahem není jednoduché. Obzvlášť u lidí, kteří si velmi zakládají na své pracovní kariéře. Ti pak mají často tendenci práci upřednostňovat před partnerem či rodinou, což pak samozřejmě vede k nepříjemným výtkám.

Jak to řešit? Pokud si chcete udržet vztah, zkuste se v něčem uskromnit a nalézt vysněnou rovnováhu mezi prací a rodinou. O to samé požádejte i partnera.

Otázka rodičovství

Řada lidí ve vztahu automaticky počítá se založením rodiny. Ne vždy se ale časový výhled u obou partnerů shodne.

Jak to řešit? Nejlepší je vyjasnit si otázku plánování rodiny hned v počátku vztahu. I tak se může stát, že někdo z dvojice svůj názor změní. Pak je třeba nebát se vzájemně komunikovat a mít po ruce rozumné odůvodnění, proč například s těhotenstvím počkat.

Peníze

Pro mnohé nejsou peníze tou nejdůležitější položkou na seznamu životních potřeb, bez nich to ale také nejde. A pravdou je, že sváry o jejich množství, utrácení atd. jsou velmi častým důvodem nejen hádek, ale často i rozchodů.

Jak to řešit? Nejlepším způsobem, jak se vyhnout roztržkám na téma peníze i do budoucna, je udělat si přesný seznam toho, kolik si vyděláte, kolik pravidelně utrácíte atd. Stejně tak si stanovte limit, který můžete utratit z toho, co vám zbyde. To jsou jen některé ze způsobů, jak se vyhnout nejen zbytečným hádkám, ale případně i dluhům.