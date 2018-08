das, Novinky

„Největším problémem mnohých single žen je, že dlouho nemohou nalézt toho pravého, a to především z důvodu své přílišné sebekritiky a negativistického pohledu na svět. Pokud jsou v hledání protějšku dlouhodobě neúspěšné, pak snadno upadají do deprese a ztrácejí důvěru v sebe a také veškeré schopnosti rozhodovat se správně,” vysvětluje na svém blogu psychoterapeutka Lianne Avilaová.

Zde je 11 věcí, které ženy dělají šťastnějšími a zároveň přitahují i ty nejlepší svobodné muže v okolí.

1. Šťastné ženy nekritizují

Pokud toužíte nalézt nového partnera a dlouho se vám to nedaří, často se stává, že začnete kolem sebe vidět jen samé šťastné a zamilované jedince. Realita je samozřejmě jiná. Problém ale je, že se začínáte srovnávat s ostatními, což samozřejmě ničemu neprospívá.

Místo vlastní sebekritiky se tedy raději zaměřte na své klady a pozitivní stránky. Vezměte si deníček a zapište si do něj alespoň tři své kladné stránky a přednosti.

To, co muže na ženách přitahuje, je i jejich vlastní sebedůvěra!

2. Radují se ze života a získané svobody



Začněte si užívat život. Být sama ještě neznamená, že jste vadná. Cestujte, vzdělávejte se, bavte se. Využívejte svou svobodu na maximum. Čím víc se zaměříte na sebe a přestanete lásku aktivně hledat, tím dříve se objeví sama.

3. Nebojí se chybovat

Při seznamování spousta žen touží po tom, aby bylo vše dokonalé. Jenže život není dokonalý. Tudíž ani vy nemusíte být dokonalé. Mnohem raději buďte samy sebou. A vůbec se nebojte již na začátku otevřeně mluvit o svých chybách. I díky tomu se ten druhý bude cítit mnohem uvolněněji a je větší pravděpodobnost, že ukáže i svou pravou tvář.

4. Myslí pozitivně



Nikdo kvalitní nemá zájem o někoho, kdo kolem sebe šíří negativní energii. Chcete-li, aby do vašeho života vstupovali šťastní lidé, pak se musíte i vy cítit dobře a na své okolí působit pozitivně.

5. Nestydí se za svou svobodu

Velkou chybou mnohých žen je, že se stydí za to, že jsou single. Mají pocit, že je kvůli tomu mnozí neustále sledují a litují. Realita je samozřejmě jiná. Většina lidí neprožívá nijak zvlášť skutečnost, že je někdo jiný sám a bez partnera.

6. Nevstupují do nezdravých vztahů

Nejhorší je, když žena začne chodit s někým, kdo jí ve skutečnosti nic neříká, jen aby nebyla sama, tedy ve stylu lepší špatný vztah než žádný.

7. Podporují jiné vztahy



Partnerské vztahy přicházejí a odcházejí, ale to, co vám vždy zůstane, je rodina a přátelé. Na to nikdy nezapomínejte a dělejte vše proto, abyste si tyto vztahy udržely.

8. Dokážou hovořit o tom, co cítí

Když nebudete nahlas hovořit o svých pocitech, zatížíte s nimi své nitro a zabráníte tak navazování nových vztahů. Naučte se nahlas vyjádřit své pocity štěstí, ale i rozčilení či zklamání. Neduste nic v sobě.

9. Nechávají minulost minulostí



Mějte vždy na mysli, že se nikdy nebudete těšit z přítomnosti, pokud se nezbavíte minulosti. Jak se říká, chybovat je lidské - člověk by se měl z takových chyb poučit a jít vstříc novým zážitkům a dobrodružství.

10. Tráví víc času sebepoznáním



Věnujte čas sobě a svému sebepoznání. Je to jediný způsob, jak zjistíte, co skutečně chcete a co potřebujete. Popřemýšlejte nad svými sny, plány, ale i úspěchy či neúspěchy. Pokuste se zjistit, proč děláte věci, které děláte a jak je můžete zlepšit, abyste byla lepším člověkem.

11. Žijí v rovnováze

Pokud se dobře staráte o sebe samé, pak mnohem snadněji nastavujete hranice ostatním. To znamená, že nikdy neříkáte „ano”, když myslíte „ne”. Sebejistota je jedna z nejdůležitějších věcí, které vám otevřou cestu k novým, lepším vztahům.