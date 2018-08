bok, Novinky

Na úvod je třeba zmínit, že o sexu lžou muži i ženy. Ženy nejčastěji lžou tak, aby vypadaly více sexuálně nevinné. Účel je poměrně jasný - zklidnit ego potenciálního partnera a zalichotit mu tak, aby se do dané ženy zamiloval.

Muži lžou nejčastěji proto, aby vypadali více jako milí chlapci. I v jejich případě je účel poměrně jasný - směřovat vše k sexu, případně se chovat tak, aby neranili ženiny city.

Z toho částečně vyplývá, že ne všechny lži musí být zákonitě špatné. Tím ale nechceme tvrdit, že lhaním se vše vyřeší.

Naopak je třeba zmínit, že nad nevinnými prohlášeními týkajícími se sexu výrazně převyšují ta nebezpečná, která mohou mít i vážné následky. Vztahová odbornice Tracey Coxová pro Daily Mail uvedla některé z nich.

Opravdu chci jen spát

Znáte se už docela dobře, jdete k někomu z vás do bytu, ale stále si nejste jistá, zda chcete mít sex, možná se chcete jen mazlit nebo prostě jen spát.

V takových chvílích partner často ujišťuje, že opravdu neudělá nic, co by žena nechtěla, že se jí nedotkne, jen bude ležet vedle ní. Nejeden ale tajně doufá, že nic takového nebude - naopak, že žena neodolá okamžiku a jeho kouzlu a svolí k něčemu víc, tvrdí odbornice.

Rada pro ženy? Pokud si nejste jisté, držte se svého instinktu a nesvolujte k ničemu, co opravdu nechcete, nabádá Coxová.

Nechal jsem se testovat před několika měsíci

Otázka vzájemné důvěry mezi partnery je stejně důležitá jako ta ohledně zdraví každého z nich. Nejen vzájemné ujištění, ale nejlépe i společné podstoupení vyšetření je zárukou toho, že jeden druhému nechystají nějaké zdravotní překvapení.

Málokterý muž se ale nechává před každým počínajícím vztahem testovat, zda je sexuálně zdravý. Ujištění, že tak učinil před několika měsíci, je sice slibné, ale může být také velmi nebezpečné - často tím totiž chtějí muži docílit sexu bez užití kondomu.

Ale jaká je jistota, že to opravdu udělal, a pokud ano, i kdyby byl tehdy zdravý, je tomu tak i teď?

S kondomem nedosáhnu orgasmu

Kondom je stále jednou z nejspolehlivějších pomůcek, která nejen ochrání ženu před nechtěným těhotenstvím, ale také oba partnery před sexuálně přenosnými chorobami. Obzvlášť v případě, že častěji střídají partnery.

Není ale žádným tajemstvím, že většina mužů je používat nechce, někteří je striktně odmítají. Důvod? Prý s nimi nedosáhnou orgasmu. Toto tvrzení v sobě mají mnozí zabudované ještě z dob, kdy kondomy opravdu mohly kvůli své tloušťce snižovat citlivost při sexu. Ty doby jsou ale dávno pryč, moderní doba nabízí nepřeberné množství materiálů, podobná tvrzení tak už nejsou zcela reálná.

Tohle se nikdy dřív nestalo

Určitě stalo. A o čem je řeč? Jednoduše o tom, že se u muže nedostavila erekce v okamžiku, kdy byla vyžadována. Důvodů k tomu může být hned několik - například vysoká míra alkoholu nebo jednoduše úzkost a strach. Ať je to, jak chce, pokud je partnerka rozumná, jistě to pochopí a pomůže muži s tím, aby se to pokud možno neopakovalo.

Sním jen o tobě



Fantazie a tajné sexuální touhy jsou vlastní všem lidem, stejně jako to, že sní i o někom jiném než jen o svém partnerovi (partnerce). A právě to je důvod, proč o tom muži často lžou. Taková lež je spíše milosrdná. Navíc, není důležité to, o čem ten který partner ve vztahu sní, důležitější je to, jak své sny a přání společně převádějí do reality.

Masturbace mi nic neříká

I když je moderní doba mnohem benevolentnější, co se sexu a mluvení o něm týče, masturbace je jedna z věcí, která se stále trochu tají. Mnozí muži o ní nechtějí buď mluvit vůbec, případně tvrdí, že téměř nemasturbují. To ale podle zjištěných údajů není až tak pravda. Většina mužů pod 25 let masturbuje minimálně jednou denně, někteří i třikrát. Ti starší tak činní většinou jednou či dvakrát do týdne.

Důvodů pro takovou lež je opět několik. Buď se muž jen cítí nepříjemně, případně nechce vypadat zoufale či jako jedinec posedlý sexem.

Poznám, když má žena orgasmus

Ženský orgasmus nemá žádné specifické příznaky, podle kterých by byl jasně rozpoznatelný. U každé ženy může navíc probíhat trochu jinak. I proto ho žádný muž nedokáže spolehlivě poznat.

Podle odbornice se v tomto případě jedná o naprosto narcistickou lež.