lin, Novinky

Studie, kterou provedl seznamovací komunitní web Badoo, se účastnily dva tisíce mladých žen ve věku 18-30 let. Při dotazování na úhradu nákladů spojených s první schůzkou odpovědělo celých 65 procent žen, že účet raději vyrovnají samy.

To ale není všechno. Studie také prokázala, že ženy jsou většinou (74 procent) první, které při seznámení pomocí aplikací udělají první krok a začnou konverzaci. Co to znamená? Podle psycholožky a expertky na randění Claire Stottové za to může nově získané ženské sebevědomí, které souvisí se stále se zvětšující rolí žen ve společnosti.

„Ženy, které se ujímají iniciativy a platí za oba, vyzařují sebevědomí. Nespoléhají na zvyklosti z minulosti a nesnaží se z nich profitovat. Muže, kteří upřednostňují tradiční způsob randění to může vyvést z míry, ale moderní gentleman by s tím neměl mít žádný problém a měl by ženě dovolit převzít kontrolu,“ vysvětluje Stottová pro Independent a dodává, že většina žen si rovněž uvědomuje finanční tlak, který je na muže vyvíjen, a proto jim nevadí rande financovat.