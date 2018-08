Závislost na hodnocení druhých souvisí s výchovou a zážitky z dětství

Naše sebevědomí a to, jak si vážíme sebe sama, se odvíjí od naší výchovy a zážitků z dětství. Tedy hlavně z rodiny. Prvních šest let je klíčových. Dítě musí mít pocit, že ho rodiče milují takové, jaké je. Respektují jeho individualitu a neotesávají ho podle nějakých nereálných představ. To neznamená, že si dítě smí dovolit cokoli, aby rodiče náhodou nezranili jeho osobnost. Naopak potřebuje cítit přesné hranice. Musí mít jasno v tom, co se smí a co se nesmí. To mu totiž dává pocit jistoty.