Klinická psycholožka a vztahová odbornice Jill Weberová z amerického Washingtonu sestavila několik základních rad, na které by se měl zaměřit každý člověk předtím, než se do hledání svého vysněného protějšku vůbec pustí. Pokud je vyřeší, ten pravý či ta pravá se prý objeví téměř sami.

Naučte se rozumět sami sobě

Pokud neporozumíte sami sobě, a to jak sexuálně, tak emocionálně, těžko vám porozumí nový partner. Je proto dobré přesně vědět, co cítíte, a co od vztahu chcete. K tomu je zapotřebí samozřejmě i přímá komunikace. Nebojte se vyjádřit svoje pocity a přání, mluvte o nich s ostatními.

Předělat někoho k obrazu svému je sice krásná představa, ale poměrně nereálná. Pokud má mít jakýkoli vztah vůbec šanci na úspěch, je třeba důkladně vnímat chování a jednání potenciálního partnera. Pokud vás bude od začátku shazovat, nerespektovat vaše požadavky, málokdo ho změní. Nedoufejte ve zlepšení, podobné chování rozhodně netolerujte, raději takového člověka „nechte plavat”, cituje server Yourtango.

Zapomeňte na sex jako prostředek k vzájemné intimitě

Součástí každého vztahu by mělo být nejen sexuální, ale také emocionální spojení a pouto. Používat ale sex s téměř cizím člověkem jako prostředek pro následné intimní a duševní sblížení, nevěstí nic dobrého.

Podobné výsledky ukázaly i některé z nedávných studií, které poukázaly na fakt, že vztahy, kde se partneři zaměřili nejprve na sexuální chtíč, a teprve potom na posilování vzájemného pouta, netrvaly dlouho.

Pozor na přílišné pouto s rodiči

V dospělosti si řada lidí mylně myslí, že se od svých rodičů již dávno odpoutali, ne vždy je to ale pravda. Mnozí rodiče i nadále plní veškeré emocionální potřeby svých dospělých potomků, kteří často nevědomky energii, kterou by mohli věnovat do svých vlastních vztahů, vkládají zpět do vztahu se svými rodiči.

Nejde ale rozhodně o to odstřihnout rodiče zcela ze svého života. Můžete je navštěvovat, povídat si s nimi o svých pocitech i tom, co v životě chcete. Jen musíte najít dostatek odvahy a také prostoru pro svá vlastní rozhodnutí, ne jejich.

Nebojte se nových věcí

Populární myšlenka poslední doby se zakládá na faktu, že chci-li potkat někoho nového a vhodného, musím nejdřív udělat něco sám pro sebe, zlepšit sama sebe. A jak toho docílit? Zkoušením nových věcí, neuzavírat se do sebe.

Pokud budete dělat dokola naučené věci z dřívějška, nikam se nepohnete. Nebojte se proto vykročit rázně vpřed. Určitě se najde něco, co jste chtěli zkusit. Učte se, objevujte, zkoušejte. S novými zážitky nejen zlepšíte své vlastní dovednosti, možná potkáte i toho pravého.