„První zkušenost s čímkoli (první den ve škole, v práci) si zapamatujeme mnohem snáze než ty další. A o to více, pokud jsou s tím spojeny nějaké obavy či strach. A první láska je plná obav - zda nás dotyčný neodmítne, zda splníme jeho očekávání atd.,” vysvětluje hned na začátek Arthur Aron, psycholog na státní univerzitě v americkém Stony Brooku.

Zkušenost s první láskou je v lidském mozku navíc poněkud zveličena, protože člověk v jejím průběhu zažívá první nápor hormonů a pocitů, veškeré zážitky s tím spojené se tak pomaleji zapomínají.

„Z biochemického hlediska zažíváme něco dosud nezažitého. Je to emocionální, fyzické, intelektuální,” dodává vztahová expertka a psycholožka Melanie Schillingová pro server Yourtango.

První vážný vztah člověka rovněž formuje, protože se stává základem pro to, jak vnímáme lásku. Ovlivňuje tak nevědomky i další potenciální vztahy, a to hned v několika směrech.

Ukazuje hloubku spojení mezi dvěma lidmi



První opravdová láska člověku ukáže, jaké to je, pociťovat vůči někomu hluboké city a mít s ním hluboké spojení. Nehledě na to, jak vztah skončí, i v budoucnu ukazuje, že můžeme prožívat široké spektrum pocitů.

Naučí nás upřednostňovat jiné

První láska nás rovněž učí dívat se za hranice vlastních potřeb a zaměřovat se na druhé. Učí nás, jaké je bezpodmínečně někoho milovat. Je tak neocenitelnou lekcí, která pomáhá utvářet jakékoli další vztahy v budoucnu.

Učí nás komunikaci a řešení problémů

V prvním reálném vztahu se rovněž učíme, jak reálně komunikovat s protějškem a řešit problémy, které se dennodenně objevují. Metodou pokusů a omylů zjišťujeme, co funguje, a co už ne.

Díky ní zjistíme, co vlastně chceme



První vážný vztah zároveň nabízí prostor, jak prozkoumat sami sebe, zjistit, co od vztahu očekáváme, na čem nám opravdu záleží. To vše bude mít v budoucnu vliv na to, jak moudře budeme volit nového partnera.

Činí nás lepšími



První láska v sobě spojuje nečekanou intenzitu a zároveň dětskou nevinnost. Až magické kouzlo prvního vztahu v nás povzbuzuje dobro a touhu vidět v ostatních a ve svém okolí jen to dobré. Sami pak mnohdy chceme být lepšími lidmi.

Zjistíme, že i zármutek se dá vyléčit a můžeme znovu milovat

Reálná zkušenost je taková, že konec první lásky a první rozchod nepředstavitelně bolí. Postupem času se ale naučíme, že i zlomené srdce se může zahojit a my se můžeme posunout dál. Že můžeme někomu znovu, i když možná s větší obezřetností, otevřít své srdce.