das, Novinky

1. Narcismus



Ne všechny narcistické rysy jsou na počátku vztahu patrné, upozornit vás na to ale mohou následující vzorky chování:

egoismus

egocentrismus

nedostatek empatie

manipulace

2. Koketnost



„Být pozorný a okouzlující je jedna věc, ale jakmile tato pozitiva přerostou v koketnost, pak je to jeden z nejsilnějších ukazatelů budoucí nevěry. Lidé, kteří neustále flirtují a rádi na sebe strhávají pozornost, nemají k nevěře opravdu daleko,” vysvětluje na svém blogu odbornice na vztahy C. Mellie Smithová.

3. Chamtivost

Pokud se váš protějšek neustále za něčím žene v duchu „hamty, hamty, ať mám víc než tamty” a svou chamtivost ještě kombinuje s neutuchající touhou být lepší než druhý, pak to nevěstí nic dobrého.

4. Nejistota

„Zatímco určité pochybnosti o sobě mohou být známkou skromnosti, jakmile jedince pohltí hluboké pocity nejistoty, má k nevěře blíže než mnozí suveréni. Nevěra pro ně bývá tou nejlepší náplastí na všechny jejich niterné bolístky,” varuje Smithová.

5. Impulzivita



Extrémně impulzivní jedinci často postrádají kázeň. V rámci zábavy a rozptýlení se tak snadno zapomenou...

6. Tolerance nevěry



Pokud je jedinec tolerantní k nevěře druhých, pak to předznamenává i jeho postoj k jeho vlastnímu podvádění. Přestože to ještě nic neznamená, člověk by měl být ostražitý.

7. Podezřívavost



Nevěrníci jsou často sami velmi žárliví a podezřívaví, jelikož jsou přesvědčeni, že druzí jsou stejní jako oni. Přestože všichni občas žárlí a jsou podezřívaví, vše má své meze. Pokud začne jít doslova o posedlost svými představami, pak jednoduše sami nemají čisté svědomí.